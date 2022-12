Mestské zastupiteľstvo v Poprade opäť nebolo uznášaniaschopné

Poprad 9. decembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Poprade v piatok opäť nebolo uznášaniaschopné. Prezentovalo sa len deväť z 19 poslancov, niektorí neboli prítomní vôbec a pätica členov klubu Poprad na 1. mieste sa rozhodla neprezentovať. Rovnaká situácia nastala aj 26. novembra na prvom pracovnom rokovaní. Ostatní členovia pléna s ich konaním nesúhlasia, negatívne to komentovala aj časť verejnosti na sociálnych sieťach.



"Som z toho dosť smutný, pretože si myslím, že každý, keď ide kandidovať za poslanca, si musí uvedomiť, či dokáže skĺbiť svoje pracovné povinnosti s pozíciou poslanca a vykonávať ju tak ako treba. Aj ja som si na dnes musel nájsť náhradu v ambulancii," upozornil dlhoročný poslanec Peter Brenišin.



Ešte pred rokovaním poslanci z opozičného klubu vyzvali kolegov na rokovanie, zastupiteľstvo sa tak o pol hodinu presunulo. Aj po prestávke sa však pätica poslancov odmietla prezentovať. "Myslím si, že druhá strana mala dosť času na to, aby sme sa stretli mimo zastupiteľstva a tieto veci rozobrali, a nie teraz tesne pred zasadnutím," skonštatoval Brenišin a dodal, že konaniu svojich kolegov nerozumie. V dôsledku toho, že sa rokovanie nekonalo, nemohol poslanecký sľub zložiť Martin Lajoš, ktorý chýbal na slávnostnom MsZ, kde poslanci skladali sľuby.



Členovia zastupiteľstva mali okrem iného schváliť plat primátora, formu odmeňovania poslancov, členov mestskej rady a zvoliť si predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ. "Vážime si demokratické princípy, diskusiu a dohodu, a preto sme sa chceli hneď na začiatku s poslancami dohodnúť, ako budú nastavené princípy zastupiteľstva. Cítime pomerne slabú odozvu zo strany ostatných poslancov a vedenia mesta na nastolené otázky, bez diskusie sa nevieme posunúť ďalej," zdôvodnil konanie novozvolený poslanec Martin Baloga. Okrem iného sa klubu nepáči, že v jednotlivých komisiách nemali žiadneho predsedu. Ďalšie zastupiteľstvo by sa malo konať na budúci týždeň 16. decembra. Borguľa verí, že dovtedy sa podarí nájsť kompromis a budú môcť svoju funkciu riadne vykonávať.