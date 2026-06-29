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Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi bude mať o päť poslancov menej
Mesto tak pre volebné obdobie 2026 až 2030 zruší tri jednomandátové volebné obvody v mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka a vytvorí z nich jeden obvod.
Autor TASR
Prievidza 29. júna (TASR) - Počet volebných obvodov v Prievidzi bude pre budúce volebné obdobie nižší, namiesto siedmich ich bude päť. Záujmy obyvateľov bude v mestskom zastupiteľstve (MsZ) zastupovať aj menej poslancov, ich počet klesne z 25 na 20. Zmeny odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok, samospráva tým reagovala i na prieskum verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského o ústavnom princípe rovnosti váhy hlasu občanov.
Mesto tak pre volebné obdobie 2026 až 2030 zruší tri jednomandátové volebné obvody v mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka a vytvorí z nich jeden obvod. Bývalé obce pričlenili k Prievidzi ešte v druhej polovici 20. storočia, od roku 1990 ich zastupoval rôzny počet poslancov, spomenul prednosta mestského úradu Alojz Vlčko. Bývalé obce podľa neho eviduje štát ako jednu mestskú časť pod názvom Štvrte.
„Návrh mesta dodržuje prípustnú odchýlku i pravidlá jednomandátových volebných obvodov, zachováva hranice volebných obvodov s tým, že volebné obvody 5, 6 a 7 sa zlúčia do jedného a voliť sa tam bude jeden poslanec pre dodržanie zásady pomernosti hlasov,“ priblížil Vlčko.
V nadväznosti na tieto skutočnosti muselo mesto podľa neho pristúpiť i k zníženiu počtu poslancov, inak by prípustné odchýlky nevyšli a nemohlo by zachovať obvody v súčasných hraniciach. „Vo volebnom obvode číslo 1 zostane zachovaných šesť poslancov, sú tam evidovaní aj všetci obyvatelia, ktorí nemajú uvedenú adresu pobytu. V obvode sídliska Píly to budú štyria poslanci namiesto piatich, sídliska Zapotôčky piati namiesto šiestich a sídliska Kopanice štyria namiesto piatich,“ konkretizoval prednosta.
Mestskí poslanci naopak neschválili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca. Poslanec za Veľkú Lehôtku Ján Mäsiar navrhoval zachovať status quo, teda sedem volebných obvodov a 25 poslancov. Argumentoval, že mestské časti fungujú skôr ako samostatné obce a nie sú prirodzene splynuté s mestom. Kompromisný návrh predložil i Branislav Gigac, žiadal, aby volebný obvod číslo 5 zastupovali dvaja mestskí poslanci.
Výhradám najmä mestských častí samospráva podľa Vlčka rozumie, už v súčasnosti preto hovorí o tom, že bude hľadať spôsoby, ako posilniť výbory volebných obvodov, aby boli dostatočne vypočuté požiadavky celého územia. Radnica bude rovnako hľadať spôsoby na to, ako posilniť personál mestskej administratívy, ktorý sa bude špeciálne venovať mestským častiam.
MsZ zároveň schválilo i uznesenie, ktorým mesto žiada Národnú radu SR, vládu SR a Ministerstvo vnútra SR, aby v spolupráci so samosprávnymi združeniami a odborníkmi vytvorili priestor na odbornú diskusiu, ktorej výsledkom bude systémové riešenie pre všetky mestá a obce s pričlenenými bývalými obcami. Argumentuje tým, že v niektorých samosprávach nie je možné pri dodržiavaní zákona zachovať prirodzené zastúpenie obyvateľov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Mesto tak pre volebné obdobie 2026 až 2030 zruší tri jednomandátové volebné obvody v mestských častiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka a vytvorí z nich jeden obvod. Bývalé obce pričlenili k Prievidzi ešte v druhej polovici 20. storočia, od roku 1990 ich zastupoval rôzny počet poslancov, spomenul prednosta mestského úradu Alojz Vlčko. Bývalé obce podľa neho eviduje štát ako jednu mestskú časť pod názvom Štvrte.
„Návrh mesta dodržuje prípustnú odchýlku i pravidlá jednomandátových volebných obvodov, zachováva hranice volebných obvodov s tým, že volebné obvody 5, 6 a 7 sa zlúčia do jedného a voliť sa tam bude jeden poslanec pre dodržanie zásady pomernosti hlasov,“ priblížil Vlčko.
V nadväznosti na tieto skutočnosti muselo mesto podľa neho pristúpiť i k zníženiu počtu poslancov, inak by prípustné odchýlky nevyšli a nemohlo by zachovať obvody v súčasných hraniciach. „Vo volebnom obvode číslo 1 zostane zachovaných šesť poslancov, sú tam evidovaní aj všetci obyvatelia, ktorí nemajú uvedenú adresu pobytu. V obvode sídliska Píly to budú štyria poslanci namiesto piatich, sídliska Zapotôčky piati namiesto šiestich a sídliska Kopanice štyria namiesto piatich,“ konkretizoval prednosta.
Mestskí poslanci naopak neschválili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca. Poslanec za Veľkú Lehôtku Ján Mäsiar navrhoval zachovať status quo, teda sedem volebných obvodov a 25 poslancov. Argumentoval, že mestské časti fungujú skôr ako samostatné obce a nie sú prirodzene splynuté s mestom. Kompromisný návrh predložil i Branislav Gigac, žiadal, aby volebný obvod číslo 5 zastupovali dvaja mestskí poslanci.
Výhradám najmä mestských častí samospráva podľa Vlčka rozumie, už v súčasnosti preto hovorí o tom, že bude hľadať spôsoby, ako posilniť výbory volebných obvodov, aby boli dostatočne vypočuté požiadavky celého územia. Radnica bude rovnako hľadať spôsoby na to, ako posilniť personál mestskej administratívy, ktorý sa bude špeciálne venovať mestským častiam.
MsZ zároveň schválilo i uznesenie, ktorým mesto žiada Národnú radu SR, vládu SR a Ministerstvo vnútra SR, aby v spolupráci so samosprávnymi združeniami a odborníkmi vytvorili priestor na odbornú diskusiu, ktorej výsledkom bude systémové riešenie pre všetky mestá a obce s pričlenenými bývalými obcami. Argumentuje tým, že v niektorých samosprávach nie je možné pri dodržiavaní zákona zachovať prirodzené zastúpenie obyvateľov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.