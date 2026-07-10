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Mestské zastupiteľstvo v Rajci bude mať naďalej 13 poslancov
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 11 a maximálne 13 poslancami.
Autor TASR
Rajec 10. júla (TASR) - Rajecké mestské zastupiteľstvo bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 13 poslancov. Na minulotýždňovom rokovaní o tom rozhodli mestskí poslanci, keď odsúhlasili návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 - 2030.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 11 a maximálne 13 poslancami. Maximálny limit doteraz využíval aj Rajec a bude tomu tak aj naďalej.
Podobne ako v predchádzajúcich voľbách bude mesto rozdelené do štyroch volebných obvodov pomenovaných podľa svetových strán, avšak dochádza k miernej zmene v počte poslancov v nich volených. Štyri poslanecké mandáty pripadnú pre volebný obvod Sever a po troch poslancoch si zvolia obyvatelia Rajca vo volebných obvodoch Východ, Západ a Juh.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 5001 do 10.000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 11 a maximálne 13 poslancami. Maximálny limit doteraz využíval aj Rajec a bude tomu tak aj naďalej.
Podobne ako v predchádzajúcich voľbách bude mesto rozdelené do štyroch volebných obvodov pomenovaných podľa svetových strán, avšak dochádza k miernej zmene v počte poslancov v nich volených. Štyri poslanecké mandáty pripadnú pre volebný obvod Sever a po troch poslancoch si zvolia obyvatelia Rajca vo volebných obvodoch Východ, Západ a Juh.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.