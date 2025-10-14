< sekcia Regióny
Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo kapitálovú investíciu

Senica 14. októbra (TASR) - Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici v pondelok (13. 10.) na mimoriadnom zasadnutí schválili návrh realizácie kapitálovej investície, pôjde o rekonštrukciu administratívnej budovy Dobrovoľného hasičského zboru. Zastupiteľstvo tiež schválilo zmeny územného plánu, ktoré reagujú na potrebu spresniť a aktualizovať textovú časť platného dokumentu.
Rekonštrukcia sa zameria na zlepšenie energetickej efektívnosti a modernizáciu exteriéru objektu, ktorý slúži ako zázemie pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Senici. Práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie a úpravu plochej strechy vrátane vegetačnej vrstvy s rozchodníkom, výmenu okien a dverí za nové s izolačným trojsklom, inštaláciu nového LED osvetlenia a úpravu vstupu pre bezbariérový prístup.
„Dobrovoľní hasiči majú v Senici dlhoročnú tradíciu a plnia dôležitú úlohu pri ochrane zdravia a majetku našich obyvateľov. Rekonštrukcia administratívnej budovy je významným krokom k zlepšeniu podmienok pre ich prácu a k efektívnejšiemu fungovaniu zboru,“ uviedol primátor mesta Martin Džačovský s tým, že financie zháňali dlho.
Mesto podalo žiadosť o dotáciu v rámci výzvy Environmentálneho fondu, pričom získalo príspevok vo výške 182.115 eur. Samospráva sa bude na projekte podieľať spolufinancovaním vo výške 9586 eur. Dotácia umožní zmodernizovať objekt tak, aby spĺňal súčasné technické aj energetické štandardy, čo prispeje k zníženiu energetickej náročnosti, zníženiu prevádzkových nákladov a predĺženiu životnosti.
„Súčasťou projektu je aj kompletná modernizácia vnútorných priestorov, kde pre dobrovoľných hasičov vybudujeme nové šatne, sušiareň i klubovňu,“ doplnil primátor. Celkový rozpočet stavebných prác je plánovaný na približne 600.000 eur a mesto na tieto práce vyhlási verejné obstarávanie.
Cieľom zmien územného plánu je podľa Džačovského odstrániť zistené chyby, nepresnosti a nejednoznačnosti, aby územný plán lepšie zodpovedal platnej legislatíve a praxi. „Zohľadnené sú aj nové legislatívne úpravy, vyhlášky a metodické pokyny dotknutých orgánov, ktoré ovplyvňujú územné plánovanie a reguláciu rozvoja mesta,“ dodal.
Dôležitou súčasťou zmien je napríklad úprava regulácie reklamy v súlade s novým zákonom, ktorá po novom zabezpečuje reguláciu každej reklamnej plochy, nielen reklamných stavieb. Ďalšou časťou je sprehľadnenie a úprava regulatívov jednotlivých regulačných blokov - presnejšie sa určuje, ktoré funkcie sú prípustné a ktoré neprípustné.
Zmeny tiež rozširujú zásady pre návrh nových rozvojových oblastí, ktoré musia rešpektovať viaceré regulatívy zlepšujúce kvalitu prostredia, najmä prepojiteľnosť s existujúcou cestnou, cyklistickou a pešou sieťou, budovanie plôch so zreteľom na klimatické zmeny, zachytávanie a využívanie dažďových vôd, ako aj návrh dopravných riešení so zreteľom na bezpečnosť a upokojenie dopravy.
