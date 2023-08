Mestskí architekti pripravia štúdiu revitalizácie sídliska Vlčince III

Žilina 26. augusta (TASR) - Architekti mesta Žilina pripravia štúdiu revitalizácie sídliska Vlčince III. Bude sa zameriavať na renováciu verejného priestoru. Informovala o tom hovorkyňa Žiliny Zuzana Holienčíková.



Podľa aktuálnych údajov žije na tomto sídlisku 7522 obyvateľov. Riešené územie s rozlohou 45,87 hektára je vymedzené Ulicou Matice slovenskej, Rosinskou cestou a ulicou Vysokoškolákov. "Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie či stav chodníkov, navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch. A to v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr," vysvetlila hovorkyňa.



Do prípravy štúdie sa môžu zapojiť aj obyvatelia danej lokality, a to vyplnením krátkeho dotazníka.