Mestskí lesníci opäť ukážu, ako sa vodným žľabom prepravovalo drevo

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) - V poslednú aprílovú sobotu (27. 4.) sa v Rakytove pri Dolnom Harmanci opäť uskutočnia ukážky, ako sa z lesov okolo Banskej Bystrice kedysi prepravovalo drevo pomocou vodného žľabu. Mestskí lesníci, ktorí podujatie každoročne organizujú, otvoria plavebnú sezónu o 9.30 h a od 10.45 do 12.30 h je na programe samotné plavenie dreva.



Ako TASR informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora, vodný žľab bol vybudovaný približne v 19. storočí a má dĺžku 2450 metrov. Celá jeho konštrukcia je zo smrekového a jedľového dreva, bez použitia klincov či iného materiálu. Aj vďaka mestským lesníkom sa zachoval ako jeden z mála vodných žľabov určených na plavenie dreva v Európe. Pred 24 rokmi bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.



"Plavenie dreva vodným žľabom predstavovalo bežný spôsob, ako dostať drevnú hmotu z hornatého terénu bližšie k mestu. V tej dobe išlo o strategickú surovinu pre miestnych ľudí. Drevo bolo jediným zdrojom na vykurovanie. Vodné žľaby, aký máme aj v Rakytove, boli vybudované vo viacerých dolinách, keďže drevo z ťažko prístupných lokalít sa iným spôsobom ani nedalo dostať do dolín. Rakytovský vodný žľab dnes slúži ako pamiatka zručnosti a vynaliezavosti našich lesníckych predkov," priblížil riaditeľ Mestských lesov v Banskej Bystrici Blažej Možucha.



Vodný žľab je vystavený vplyvom vonkajšieho prostredia. Približne pred dvoma rokmi, počas extrémnej búrky, na žľab popadalo viacero stromov a jeho veľká časť bola poškodená. Okolo tohto európskeho unikátu sú tiež strmé bralá. Z času na čas sa nejaký obrovský balvan odtrhne a zničí časť národnej kultúrnej pamiatky.



"My, lesníci, sa ho však snažíme každoročne obnovovať. Ide o symbol mestských lesov. Je to pamiatka, ktorú navštevuje mnoho ľudí, a nám záleží na tom, aby bol vodný žľab funkčný aj dnes," dodal hlavný inžinier mestských lesov Jozef Jankov.