Mestskí lesníci v Brezne zásobili materské škôlky medom po druhý raz

Brezno 3. decembra (TASR) - Mestskej spoločnosti Lesy mesta Brezno (LMB) sa vlani podarilo rozbehnúť projekt vlastného chovu včiel, ktorý už druhýkrát priniesol svoje ovocie v podobe kvalitného medu. Mesto ho v uplynulých dňoch rozdistribuovalo do všetkých materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Samospráva o tom informovala na webe s tým, že celkovo išlo o 39 pohárov.



Každý subjekt dostal niekoľko kilogramov zdravého včelieho produktu, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri včelie rodiny v starostlivosti breznianskych lesníkov. Môžu ho použiť na prípravu jedál a nápojov podľa vlastnej potreby. Okrem toho, že sa využíva ako prírodné sladidlo, má aj mnoho liečivých a funkčných vlastností. Zlepšuje chuť, vôňu, textúru či farbu a dokonca predlžuje i trvanlivosť potravín.



"Aj tento rok sme časť produkcie, ktorú sme získali zo včelstiev mestských lesov, rozniesli deťom do všetkých našich škôlok," priblížil primátor Tomáš Abel s tým, že aj takto chcú u detí podporiť konzumáciu zdravých lokálnych potravín.



LMB aktuálne disponujú štyrmi úľmi, ktoré sa nachádzajú v areáli expedičného skladu v Rohoznej. Svoj med nepredávajú, ale zásobujú ním mestské subjekty, v čom plánujú pokračovať aj naďalej.



"Verím, že aj budúci rok takúto príjemnú akciu zopakujeme a vyprodukujme dostatok medu pre všetky detičky," konštatoval riaditeľ LMB Ján Lukáč s tým, že distribúciu medu chcú postupne rozšíriť i do základných škôl a mestského hotela Ďumbier.