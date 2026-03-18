Mestská polícia v Nitre musela vlani riešiť najmä priestupky v doprave
Autor TASR
Nitra 18. marca (TASR) - Príslušníci Mestskej polície (MsP) v Nitre počas roka 2025 riešili 15.209 priestupkov. Ako sa konštatuje v správe o činnosti MsP, najviac priestupkov sa týkalo dopravy.
Dôvodom častých dopravných priestupkov je podľa MsP prehustená doprava, nedostatok parkovacích miest na sídliskách a tiež vysoký počet parkovacích miest so spoplatnením. „Väčšina priestupkov sa preto týkala statickej dopravy. Celková suma za uložené sankcie bola v roku 2025 vo výške 300.967 eur, priemerná výška uloženej blokovej pokuty bola 31,16 eura,“ uvádza sa v správe MsP.
Mestskí policajti okrem toho vlani zabezpečovali poriadok pri hromadných podujatiach, riešili čierne skládky, chránili verejný poriadok a zasahovali aj pri násilných skutkoch. „Počet vykonaných zákrokov bol 3245, na útvar MsP bolo predvedených 205 osôb. V uplynulom roku boli zaznamenané aj tri útoky na mestských policajtov,“ uvádza sa v správe.
