Mestskí policajti odchytili na sídlisku Juh hada
Ešte pravdepodobne mladý pytón je značne podchladený a v chovateľstve sa mu snažia pomôcť v teráriu výhrevným svetlom.
Autor TASR
Trenčín 27. septembra (TASR) - Trenčianski mestskí policajti odchytili v piatok (26. 9.) na Liptovskej ulici na sídlisku Juh hada. Išlo o pytóna, ktorého sa dočasne ujal prevádzkar obchodu s potrebami pre chovateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.
„Mestských policajtov na tropického plaza v blízkosti garáží upozornil obyvateľ sídliska Juh. Hliadka ho odchytila a umiestnila do veľkej sklenej uzatváracej nádoby,“ uviedla Ságová. Mestskí policajti podľa nej kontaktovali Národnú zoologickú záhradu Bojnice, veterinárov i ochranárov, no nik sa ho z rôznych dôvodov neujal.
„Napokon sme sa spojili s prevádzkarom obchodu s potrebami pre chovateľov a ten prejavil ochotu sa o hada aspoň dočasne postarať a nájsť mu náhradný domov. Samozrejme, ak sa k hadovi neprihlási jeho majiteľ,“ povedal náčelník Mestskej polície (MsP) Trenčín Peter Sedláček.
Ešte pravdepodobne mladý pytón je podľa neho značne podchladený a v chovateľstve sa mu snažia pomôcť v teráriu výhrevným svetlom.
