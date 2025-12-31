Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
Mestskí policajti v Košiciach dohliadnu na používanie pyrotechniky

Maják, ilustračné foto, 13.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Košice 31. decembra (TASR) - Bezpečný a pokojný priebeh osláv zaistia v Košiciach počas silvestrovskej noci príslušníci mestskej polície (MsP) posilneným výkonom služby v centre mesta a jednotlivých mestských častiach. Hliadky budú zároveň kontrolovať dodržiavanie pravidiel a obmedzení týkajúcich sa používania zábavnej pyrotechniky. Tú je v zmysle príslušného zákona možné použiť len od 18.00 h na Silvestra (31. 12.) do 2.00 h Nového roka (1. 1.). Mesto Košice o tom informuje na svojej webstránke.

Vedenie MsP vyzýva návštevníkov osláv Silvestra 2025 v Košiciach na dodržiavanie bezpečnostných opatrení a ohľaduplnosť.

„Upozorňuje, že neoprávnené používanie pyrotechniky môže byť v prípade fyzickej osoby priestupkom a v prípade podnikateľského subjektu iným správnym deliktom podľa zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii,“ uvádza mesto.

Jednotlivcom hrozia finančné pokuty od MsP za priestupok do 100 eur a od orgánov štátnej správy alebo samosprávy za správny delikt od 100 až do 10.000 eur.
