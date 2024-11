Mestskí policajti v Liptovskom Mikuláši majú prvého služobného psa

Liptovský Mikuláš 20. novembra (TASR) - Mestskej polícii v Liptovskom Mikuláši pribudol prvý služobný pes. Úlohou dvojročného nemeckého ovčiaka, ktorý dostal meno Fajo, bude upokojovať vyhrotené situácie a vzbudzovať rešpekt. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



"Je plne vycvičený a pripravený na výkon služby. Ešte ho spolu so psovodom čaká preskúšanie v Bratislave. Obyvatelia ho najbližšie uvidia počas Mikulášskeho jarmoku," uviedol náčelník Stanislav Bargel.



Poriadkový pes bol vycvičený najmä na zadržanie páchateľa. "Bude pre nás veľkou pomocou, pretože so skúseným psovodom nám ušetrí množstvo síl, ktoré môžeme nasadiť v rámci štandardného týždňa, keď policajtov potrebujeme podstatne viac," doplnil Bargel.



Podľa mesta pes budí v uliciach rešpekt a pomáha predchádzať konfliktným situáciám. Náčelník priblížil, že počas podujatí prichádzajú policajti do styku s agresívnymi ľuďmi, ktorí sú často pod vplyvom alkoholu. "Hliadka so psom u nich prirodzene vzbudí väčší rešpekt," podotkol.