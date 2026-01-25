< sekcia Regióny
Mestskí policajti v Partizánskom budú mať zmodernizované priestory
Do rekonštrukcie samospráva investuje z rozpočtu mesta 154.303 eur, práce potrvajú štyri mesiace.
Autor TASR
Partizánske 25. januára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Partizánskom bude mať modernejšie priestory. S rekonštrukciou ich sídla začala samospráva tento týždeň, do prác investuje viac ako 150.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Predmetom stavebných prác je modernizácia a dispozičná zmena priestorov MsP. Nové dispozičné riešenie bude pozostávať zo vstupnej predsiene, miestnosti pre prvý kontakt, sekretariátu, dennej miestnosti a hygienického zázemia,“ opísal Božik.
Využitím prázdnych priestorov v budove mestského úradu sa podľa neho zväčší priestor pre MsP o miestnosti operačného strediska, kancelárie a toalety pre imobilných.
Do rekonštrukcie samospráva investuje z rozpočtu mesta 154.303 eur, práce potrvajú štyri mesiace.
„Predmetom stavebných prác je modernizácia a dispozičná zmena priestorov MsP. Nové dispozičné riešenie bude pozostávať zo vstupnej predsiene, miestnosti pre prvý kontakt, sekretariátu, dennej miestnosti a hygienického zázemia,“ opísal Božik.
Využitím prázdnych priestorov v budove mestského úradu sa podľa neho zväčší priestor pre MsP o miestnosti operačného strediska, kancelárie a toalety pre imobilných.
Do rekonštrukcie samospráva investuje z rozpočtu mesta 154.303 eur, práce potrvajú štyri mesiace.