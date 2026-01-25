Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 25. január 2026Meniny má Gejza
< sekcia Regióny

Mestskí policajti v Partizánskom budú mať zmodernizované priestory

.
Na archívnej snímke pohľad na fontánu a v pozadí výškovú budovu na Námestí SNP v Partizánskom. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Do rekonštrukcie samospráva investuje z rozpočtu mesta 154.303 eur, práce potrvajú štyri mesiace.

Autor TASR
Partizánske 25. januára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Partizánskom bude mať modernejšie priestory. S rekonštrukciou ich sídla začala samospráva tento týždeň, do prác investuje viac ako 150.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Predmetom stavebných prác je modernizácia a dispozičná zmena priestorov MsP. Nové dispozičné riešenie bude pozostávať zo vstupnej predsiene, miestnosti pre prvý kontakt, sekretariátu, dennej miestnosti a hygienického zázemia,“ opísal Božik.

Využitím prázdnych priestorov v budove mestského úradu sa podľa neho zväčší priestor pre MsP o miestnosti operačného strediska, kancelárie a toalety pre imobilných.

Do rekonštrukcie samospráva investuje z rozpočtu mesta 154.303 eur, práce potrvajú štyri mesiace.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude