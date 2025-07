Hrdinskí piešťanskí policajti: Pohotovým zásahom zachránili žene život

Piešťany 16. júla (TASR) - Mestskí policajti v Piešťanoch pomohli v pondelok 14. júla zachrániť pohotovým zásahom ľudský život. Žene v strednom veku poskytli po kolapse prvú pomoc, masáž srdca a po tom, ako začala opäť dýchať, ju uložili do stabilizovanej polohy. Po príjazde sanitky bola žena prevezená na urgentný príjem piešťanskej nemocnice. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Prípad sa stal v pondelok, keď mestskí policajti boli na základe telefonického oznamu vyslaní na nadjazd pri obchodnom dome v Piešťanoch. „Po príchode na miesto odchytili ženu, ktorá chcela spáchať samovraždu. Počas rozhovoru však žena začala kolabovať a následne odpadla. Pri následnej kontrole životných funkcií hliadka zistila, že žena nedýcha a nemá pulz, a taktiež skúškou svetla do otvorených očí očné zrenice nereagovali,“ spresnilo mesto.



Hliadka mestskej polície začala ženu ihneď oživovať. Druhý člen hliadky počas toho, ako jeho kolega dával žene masáž srdca, pripravoval defibrilátor a aplikoval defibrilačné elektródy. „Následne bol prístroj pripravený na výboj, čo však nakoniec nebolo potrebné, pretože žena začala dýchať a reagovať na podnety. Po tom, ako žena začala dýchať, bola uložená do stabilizovanej polohy. Následne dostala zrejme epileptický záchvat,“ doplnila samospráva. Po príchode rýchlej zdravotnej pomoci bola žena prevezená na urgentný príjem piešťanskej nemocnice.