Mestskí policajti v Poprade budú jazdiť na nových elektromotorkách

Poprad 3. mája (TASR) - Mesto Poprad sa v roku 2019 stalo prvou samosprávou, v ktorej začali jazdiť mestskí policajti na elektrických motorkách a rozšírili tak doteraz využívané dopravné prostriedky o nový druh ekologickej dopravy. K prvým dvom elektrickým motorkám tento týždeň pribudli ďalšie dve. "Motorky sa nám veľmi osvedčili. Prvé dve boli určené ženám, policajtkám, preto boli menšie. Na základe pozitívnych skúseností sme objednali väčšie a výkonnejšie i pre mužov," uviedol primátor Popradu Anton Danko.



Mestská polícia (MsP) vie podľa neho operatívnejšie pôsobiť na motorkách ako na autách. Okrem toho chce ísť najväčšia samospráva pod Tatrami v trende zelenšieho mesta a elektrická motorka šetrí aj životné prostredie. Tieto vozidlá sú zároveň tiché a prevádzkové náklady sú výrazne nižšie ako u bežnej motorky na benzínový pohon.



Oproti autu sú tiež pohyblivejšie, čo prináša pre mestského policajta podľa náčelníka MsP Poprad Mariána Gardoša viacero benefitov. „Ide nielen o ekonomické a ekologické dopravné prostriedky, ale v dnešnej dobe väčšie mestá, ako je aj Poprad, trápia dopravné zápchy a v mnohých prípadoch je práve toto dopravný prostriedok, s ktorým sa vieme operatívne dostať na miesta, kde je to potrebné. Motorky budú nasadené na území celého mesta. Na jedno nabitie urobia 100 kilometrov a ich rýchlosť je do 90 kilometrov za hodinu,“ dodal Gardoš.



Mesto disponuje tiež najväčším počtom externých defibrilátorov na Slovensku a tie nechýbajú ani na nových motorkách. Všetky život zachraňujúce prístroje, ktoré vedia použiť aj laici, sú elektronicky nepretržite spojené s MsP. „Ak si to situácia vyžiada, vieme poskytnúť aj prvú pomoc. MsP je zahrnutá aj do operatívneho plánu 112. Ak operátor tiesňovej linky vyhodnotí, že vieme byť na mieste skôr, tak automaticky vysiela aj našu hliadku s posádkou sanitky,“ vysvetlil náčelník.



V prvej fáze budú policajti na nových elektrických motorkách hliadkovať len cez deň, MsP však nevylúčila ich nasadenie aj na nočných hliadkach. Mesto chce v trende ekologickej dopravy pokračovať a samospráva plánuje prejsť postupne aj na elektromobily.