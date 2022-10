Mestskí policajti v Prievidzi budú rozdávať reflexné pásky

Prievidza 1. októbra (TASR) - Prievidzskí mestskí policajti budú pred základnými školami (ZŠ) rozdávať deťom reflexné pásky. Opatrením reagujú na príchod jesene, ktorá je spojená so zníženou viditeľnosťou. Pásky dostanú i seniori, cyklisti či kolobežkári. Informovala o tom samospráva na webovej stránke mesta.



"Hlavne nemotoroví účastníci cestnej premávky by mali vo zvýšenej miere dbať na nosenie reflexných prvkov alebo doplnkov, ktoré výrazne zvyšujú ich bezpečnosť. Často ide o prvky, ktoré nie sú drahé, no ich efekt je nesporný," zdôraznili mestskí policajti.



Reflexná páska či samolepka podľa nich môže zabrániť tragédii, napriek tomu mnohí nebezpečenstvo podceňujú, alebo sa spoliehajú na to, že vidieť ich musí hlavne ten druhý.



"V týchto dňoch sa príslušníci Mestskej polície (MsP) Prievidza rozhodli prispieť k zvyšovaniu povedomia a bezpečia chodcov a cyklistov priamo v uliciach mesta. Počas ranných dozorov pri niektorých ZŠ budú ponúkať reflexné pásky deťom s dôrazom na ich používanie," priblížili mestskí policajti.



Rovnako sa tak podľa nich bude diať počas služby a plnenia povinností pri kontakte so seniormi, cyklistami či kolobežkármi, ktorí sú najviac zraniteľní a, žiaľ, nebezpečenstvo občas podceňujú.



Mestskí policajti sa rovnako zamerajú na osvetu spojenú s parkovaním na vyhradených miestach s parkovacím kotúčom. "Ide o parkovacie miesta označené príslušnou značkou, kde je možné parkovať vymedzený čas, spravidla 30 minút, pokiaľ je vozidlo viditeľne označené tzv. parkovacím kotúčom, kde sa vyznačí čas zaparkovania," pripomenula MsP.



V rámci osvety, vzdelávania a prevencie budú hliadky parkovacie kotúče, podobne ako reflexné pásky, poskytovať v rámci služby aj pri riešení dopravných situácií v meste.