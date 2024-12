Mestskí policajti v Ružomberku rozdávajú chodcom reflexné prvky

Ružomberok 18. decembra (TASR) - V Ružomberku mestskí policajti rozdávajú chodcom reflexné prvky. Akcia Vidieť a byť videný má pomôcť predísť zrážkam chodcov po zotmení, za nižšej viditeľnosti. TASR o tom informoval Roman Jankovič z oddelenia prevencie kriminality mestskej polície v Ružomberku.



Akciu zameranú na bezpečnosť chodcov v premávke organizujú mestskí policajti po zotmení od 16.00 h do 20.00 h. Za zníženej viditeľnosti chodec idúci po krajnici alebo okraji vozovky má povinnosť mať na sebe umiestnený reflexný prvok alebo, ako je dané v zákone, oblečený reflexný bezpečnostný odev. Ak chodci na sebe nemajú reflexné prvky, policajti im ich darujú.



"Počas akcie sa snažíme poučiť chodcov, že aj oni sú účastníci cestnej premávky a takisto aj pre nich platia pravidlá, ktoré by mali dodržiavať. Zameriavame sa hlavne na mestské časti, kde je chodníkov menej, kde sú ľudia nútení chodiť po ceste," priblížil Jankovič. Ďalej doplnil, že akciu vykonávajú aj v blízkosti kostolov, nielen v obciach, ale aj v Ružomberku. Je to preto, lebo ľudia chodia do kostolov decentne oblečení a obleky sú tmavé, ťažko viditeľné za zníženej viditeľnosti.