Mestskí policajti v Žiline vlani vybrali na pokutách skoro 640.000 eur
Viac ako dve tretiny riešených priestupkov sa týkali oblasti dopravy.
Autor TASR
Žilina 6. mája (TASR) - Príslušníci žilinskej mestskej polície (MsP) vlani riešili 13.713 priestupkov, z toho počas hliadkovej činnosti zistili viac ako 11.300 priestupkov. Celkové príjmy mestskej polície za porušovanie predpisov priestupcami a za správne delikty v oblasti dopravy dosiahli v roku 2025 spolu 638.635 eur. Na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom v bilančnej správe informovala náčelníčka MsP Žilina Janka Hrošovská.
Viac ako dve tretiny riešených priestupkov sa týkali oblasti dopravy. Dominovali priestupky týkajúce sa odstavenia vozidiel, či už mimo vyhradených parkovacích plôch alebo na chodníkoch a verejnej zeleni. Približne štyri tisícky priestupcov nerešpektovali dopravné značenie. „V oblasti dopravy sme riešili aj 170 dlhodobo odstavených vozidiel, pričom 22 bolo odtiahnutých a 119 odstránili samotní vlastníci,“ priblížila Hrošovská.
Policajná náčelníčka poznamenala, že prioritou útvaru je naďalej ochrana zdravia a bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta. „Na základe telefonických žiadostí, oznamov, vlastných zistení v rámci hliadkovej činnosti alebo kamerovým systémom bolo preverených 1021 osôb a v 106 prípadoch sme poskytli predlekársku prvú pomoc a bola privolaná záchranná zdravotná služba,“ uviedla Hrošovská.
Príslušníci MsP Žilina v roku 2025 zadržali 16 páchateľov trestných činov, respektíve osôb podozrivých z ich spáchania bezprostredne po konaní napĺňajúcom skutkovú podstatu trestného činu a bolo zadržaných 24 hľadaných osôb na miestnom, celoštátnom, ale aj medzinárodnom pátraní.
