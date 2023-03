Mestskí poslanci majú v marci kontrolný deň na električke v Petržalke

Bratislava 4. marca (TASR) – Mestských poslancov by mal v marci čakať kontrolný deň na stavbe predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Kontrolný deň avizoval šéf mestskej samosprávy Matúš Vallo, podľa ktorého nie je čo schovávať.



"Kontrolný deň pre mestských poslancov by sa mal uskutočniť v priebehu marca," skonštatovala Schmucková.



Kontrolný deň priamo na stavbe navrhol primátor na februárovom zasadnutí mestského parlamentu. "Úspechy aj neúspechy sú úplne otvorené," odkázal vtedy Vallo. Zopakoval, že dostavba električkovej trate je pre mesto zásadná a magistrát podľa neho bojuje za to, aby bola čím skôr. Treba si však podľa neho uvedomiť, že ide o "komplikovaný projekt v komplikovanom období s komplikovanou situáciou aj vo vnútri akcionára".



Hlavné mesto zároveň deklaruje, že o napredovaní i dôležitých míľnikoch v projekte informuje na webovej stránke, ktorá mu je venovaná i na sociálnej sieti. "Obzvlášť o tých, ktoré majú priamy vplyv na obyvateľov – rôzne dopravné obmedzenia, väčšie prekládky sietí," priblížila Schmucková. Reaguje tak na žiadosť starostu Petržalky Jána Hrčku o väčšej informovanosti o projekte, ktorý sa odvoláva aj na sťažnosti obyvateľov o absencii informácií.



Primátor označil za naivné myslieť si, že akýkoľvek typ administratívy navyše, ktorú by malo hlavné mesto robiť, výstavbu električkovej trate urýchli. Skôr než administratívne úkony navyše, pomôže podľa neho aktualizovaný harmonogram stavebných prác. O revidovanom harmonograme mesto spolu so zhotoviteľom stále rokuje. Magistrát ho pritom avizoval už vlani v septembri.



Mesto Bratislava získalo na predĺženie električkovej trate v Petržalke, ktorá je aktuálne vo výstavbe, eurofondy. Ministerstvo dopravy SR s ním vo štvrtok (2. 3.) podpísalo zmluvu o nenávratný finančný príspevok. Podľa dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala je to jasný signál, že práce na projekte už majú finančné krytie.



Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones).



Primátor nedávno potvrdil, že projekt sa nestihne dokončiť v pôvodne plánovanom termíne, teda do konca tohto roka. Stavbu by podľa neho mali ukončiť budúci rok a električka by mohla začať jazdiť v prvej polovici roka 2024.



Mesto zároveň nevylučuje uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika prác. Rokovania na túto tému ešte nie sú ukončené.