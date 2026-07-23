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Mestskí poslanci potvrdili zmenu poslaneckých mandátov v Nitre
Zastupiteľstvo sa počtom mandátov zaoberalo na podnet verejného ochrancu práv, ktorý prešetroval dodržiavanie rovnosti volebného práva pri tvorbe volebných obvodov.
Autor TASR
Nitra 23. júla (TASR) - Mestskí poslanci v Nitre na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva v utorok 21. júla opakovane rozhodli o zmene poslaneckých mandátov vo volebných obvodoch. Zmena sa týka dvoch obvodov zo siedmich. Vo volebnom obvode Dolné a Horné Krškany sa budú v komunálnych voľbách voliť namiesto doterajšieho jedného dvaja poslanci. V obvode Staré Mesto si obyvatelia nebudú voliť šiestich, ale piatich poslancov. Počet mestských poslancov zostáva 31.
Zastupiteľstvo sa počtom mandátov zaoberalo na podnet verejného ochrancu práv, ktorý prešetroval dodržiavanie rovnosti volebného práva pri tvorbe volebných obvodov. Ombudsman mesto Nitra upozornil, že podľa Benátskej komisie by prípustná odchýlka počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát nemala byť väčšia ako desať percent a nikdy by nemala presiahnuť 15 percent.
Zmeny v počtoch poslaneckých mandátov schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní 23. júna. Primátor Marek Hattas uznesenie nepodpísal. Podľa jeho názoru poslanci oslabili hlas obyvateľov Starého Mesta a účelovo prekreslili volebnú mapu.
„V novoschválenom modeli pripadá na jeden poslanecký mandát za Staré Mesto až 2841 obyvateľov. V Krškanoch pritom na jeden mandát po aktuálnej úprave pripadá len 1554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom Meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch. Nebudem podpisovať dokument, pri ktorom existujú dôvodné pochybnosti o jeho zákonnosti,“ skonštatoval Hattas.
Zastupiteľstvo sa počtom mandátov zaoberalo na podnet verejného ochrancu práv, ktorý prešetroval dodržiavanie rovnosti volebného práva pri tvorbe volebných obvodov. Ombudsman mesto Nitra upozornil, že podľa Benátskej komisie by prípustná odchýlka počtu obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát nemala byť väčšia ako desať percent a nikdy by nemala presiahnuť 15 percent.
Zmeny v počtoch poslaneckých mandátov schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní 23. júna. Primátor Marek Hattas uznesenie nepodpísal. Podľa jeho názoru poslanci oslabili hlas obyvateľov Starého Mesta a účelovo prekreslili volebnú mapu.
„V novoschválenom modeli pripadá na jeden poslanecký mandát za Staré Mesto až 2841 obyvateľov. V Krškanoch pritom na jeden mandát po aktuálnej úprave pripadá len 1554 obyvateľov. Hlas voliča v Starom Meste tak má aktuálne o polovicu menšiu váhu ako hlas voliča v Krškanoch. Nebudem podpisovať dokument, pri ktorom existujú dôvodné pochybnosti o jeho zákonnosti,“ skonštatoval Hattas.