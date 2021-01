Mestskí poslanci Prešova schválili zákaz herní a kasín na území mesta

Prešov 27. januára (TASR) – Zákaz herní a kasín na území mesta schválili prešovskí mestskí poslanci na svojom štvrtkovom online rokovaní. Za predložené všeobecné záväzné nariadenie (VZN) hlasovalo 29 z nich, jeden nehlasoval.



Schválené VZN ustanovuje zákaz umiestnenia kasín v hoteloch, moteloch, penziónoch, v budovách pre obchod a služby, ako aj v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu. V prípade umiestnenia herní je to na rovnakých miestach a navyše i v bytových domoch.



Radnica mala v súvislosti s herňami a kasínami ročne príjem viac ako 487.000 eur. Na území mesta ich eviduje 27. Zákaz, ktorý prijali poslanci, sa týka novovznikajúcich herní a kasín. Tie, ktoré majú platnú licenciu do jej skončenia môžu fungovať.



"Pre herne, ktorým sa končila platnosť koncom roka, sme nové licencie nedávali s tým, že pripravujeme VZN a vyjadríme sa podľa toho, či uznesenie prejde alebo nie," povedala primátorka mesta Andrea Turčanová.



Podľa Ivany Pronerovej, poverenej riadením odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove, v tomto roku nebude licencia predĺžená približne 250 prístrojom z celkového počtu 560. Zároveň počas predloženia materiálu poukázala na zlý jav patologického hráčstva, ktoré patrí medzi psychiatrické diagnózy a je pomerne závažné s veľkým výskytom hospitalizovaných obyvateľov.



Poslanci po prerokovaní VZN vyhoveli i petícii Zastavme hazard, ktorú podpísalo 17.357 obyvateľov mesta na 1242 petičných hárkoch. Iniciátori ju predložili ako podporu návrhu VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov.



Člen petičného výboru Marián Bednár sa počas svojho vystúpenia poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ako aj obyvateľom, ktorí petíciu podpísali. "Prešla si svojou päťročnou históriou. Je to prvý krok a druhým krokom, ktorý je na diskusiu, by mohlo byť to, ako zabezpečiť napríklad vzdelávanie obyvateľov v oblasti finančnej gramotnosti," dodal Bednár.