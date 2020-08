Martinskí poslanci rozdelili tretinu z pôvodne schválených dotácií

Martin 4. augusta (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine rozhodli na utorkovom zasadnutí o dotáciách z rozpočtu vo výške zhruba 170.000 eur, čo je 33 percent z pôvodne schváleného objemu na dotácie. Po rokovaní MsZ o tom informoval primátor Martina Ján Danko.



Upozornil, že podľa odhadu Ministerstva financií SR stratil doteraz Martin z podielových daní 1,3 milióna eur. "Občania to budú musieť zobrať na vedomie, to nie je malá suma. Ale pravda je aj taká, že prostriedky, ktoré sme neminuli, sú v podstate zablokované, aby sme ich v čase krízy mohli použiť. Ak bude priaznivá pandemická situácia, nedôjde k ďalšiemu zhoršeniu hospodárstva a dramatickému znižovaniu podielových daní, som otvorený na jeseň či ku koncu roku uvoľniť všetky prostriedky. Nemáme záujem držať ich niekde pod zámkom. Ale podstatná je pandemická situácia. Tá ovplyvňuje aj blokuje všetky veci," zdôraznil Danko.



"V základnom balíku sme nikoho nekrátili, komisie si to slobodne rozdelili. Myslím si, že každé euro, ktoré teraz príde, je dobré a aspoň na nejaký krátky čas im pomôže. Iste, nie je to dostatok. Ale treba povedať aj to B, že mesto nie je povinné dávať dotácie na rôzne činnosti," podotkol martinský primátor.



Komisia sociálno-zdravotná rozdeľovala podľa jej predsedu Martina Hudeca 11.600 eur. "Požiadavky boli omnoho väčšie, lebo v minulých rokoch sme rozdeľovali 40.000 eur ročne. Ale aspoň sme zachránili nejaké občianske združenia, lebo bez prostriedkov by si nevedeli poradiť. Veľa občianskych združení žije z týchto peňazí. Snažia sa fungovať aj z vlastných zdrojov, za čo im veľmi pekne ďakujem," doplnil Hudec.



Podľa predsedu komisie športu Martina Makovníka dostali po jeho pozmeňujúcom návrhu menšie kluby v prvom kole viac peňazí a väčšie kluby dostali zhruba o 4000 až 5000 eur menej. "V druhom kole budú vo väčšej miere uspokojené ťažiskovejšie kluby. Tie, ktorým sa pozmeňujúcim návrhom zobrala časť peňazí," dodal Makovník.