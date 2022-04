Bratislavskí poslanci schválili čerpanie úverov i zmenu rozpočtu

Bratislava 29. apríla (TASR) - Mesto Bratislava bude v tomto roku čerpať financie spolu do 30 miliónov eur aj z troch už uzatvorených úverových zmlúv. Vo štvrtok (28. 4.) to schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré odobrilo aj zmenu tohtoročného mestského rozpočtu.



Mestský parlament schválil čerpanie druhej tranže úveru od Európskej investičnej banky do sumy 15 miliónov eur potreby investícií na dopravné projekty hlavného mesta. Medzi projekty zaradil magistrát predĺženie električkovej trate v Petržalke až po Janíkov Dvor, rekonštrukcie električkových tratí v Karlovej Vsi a Dúbravke, Rači (Záhumenice), na Americkom námestí a na nábreží medzi tunelom a Mostom SNP.



Taktiež je tu nákup nových trolejbusov pre Dopravný podnik Bratislava, výstavba novej cyklistickej infraštruktúry podľa územného generelu dopravy, nové záchytné parkoviská a prestupné terminály na verejnú dopravu (Janíkov Dvor, Rača, Cintorín Vrakuňa a iné) či projekt preferencie mestskej hromadnej dopravy na križovatkách.



Poslanci odobrili taktiež čerpanie tretej tranže z rámcového úveru od Československej obchodnej banky do sumy päť miliónov eur potreby ostatných investícií mesta. Schválili aj čerpanie krátkodobého úveru od UniCredit Bank do desať miliónov eur na financovanie prevádzkových potrieb mesta.



Bratislava deklaruje, že načerpaním týchto tranží dodržiava ukazovateľ zadlženosti. "Výška dlhovej zaťaženosti hlavného mesta za rok 2022 sa predpokladá v hodnote 49,24 percenta, čo predstavuje zákonnú hodnotu bez akýchkoľvek opatrení zo strany mesta alebo sankcií zo strany štátu," skonštatoval magistrát.



Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo aj zmenu tohtoročného mestského rozpočtu. Celková bilancia rozpočtu sa touto zmenou zvyšuje rovnako na strane príjmov, ako aj na strane výdavkov, o 764.511 eur.



Napríklad sa presúvajú výdavky v rámci oddelenia pozemných stavieb a verejných priestorov z revitalizácie verejného priestoru Mudrochova na úpravu okolia Základnej školy Tbiliskej – Mesto detí a revitalizáciu verejného priestoru Vozovňa Krasňany.



Presúvajú sa aj prostriedky pre Galériu mesta Bratislavy na dokončenie rekonštrukcie vnútorných fasád a nádvoria Mirbachovho paláca, taktiež aj na financovanie výdavkov na opatrenia v súvislosti s humanitárnou pomocou pre Ukrajinu či na revitalizáciu verejného priestoru Domu služieb v Dúbravke a revitalizáciu verejného priestoru na Kazanskej.