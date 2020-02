Mestskí poslanci schválili návrhy na Cenu mesta Košice

Košice 21. februára (TASR) – Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom piatkovom zasadnutí schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice pre jednotlivcov a kolektívy. Verejné ocenenia udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice, ktoré sa konajú na prelome mája a júna.



Primátor Jaroslav Polaček menoval pracovnú komisiu na posúdenie a navrhnutie jednotlivcov a kolektívov na ocenenie za základe doručených návrhov. „Spolu bolo posudzovaných 27 návrhov na ocenenie jednotlivcov a deväť návrhov na ocenenie kolektívov Cenou mesta Košice," uvádza sa v dôvodovej správe schváleného materiálu s tým, že komisia z navrhnutých kandidátov na ocenenie vybrala tajným hlasovaním desať jednotlivcov a tri kolektívy.



Laureátmi sú Zoltán Balassa - publicista, profesionálny turistický sprievodca, tanečný pár František Béreš a Miriam Bérešová, športová pretekárka a trénerka džuda Mária Cabanová, ďalej kňaz, cirkevný právnik a vysokoškolský pedagóg František Čitbaj, zakladateľ a realizátor projektu Charita Tour Dušan Gaži, vedúca referátu Archív mesta Košice Mária Hajduová, vedúca zariadení Charitný dom sv. Alžbety a Nocľaháreň Emauzy Košice Soňa Hlaváčová, prvý riaditeľ obnovenej obchodnej a priemyselnej komory v Košiciach Ľudovít Korotnoky a zakladateľ 1. Jazzového klubu na Slovensku a Medzinárodného jazzového festivalu Gejza Szabados. Cenu in memoriam mesto udelí Jozefovi Liptákovi – manažérovi Hasičskej dychovej hudby Košice, a to za celoživotný prínos do hudobného života v meste.



Ocenenými kolektívmi budú Dychový orchester mladých Košice, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach a Ochotnícke divadlo v Lorinčíku.