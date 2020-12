Poslanci v Poprade schválili odpredaj 15-percentného podielu akvaparku

Poprad 9. decembra (TASR) – Odpredaj 15-percentného podielu mesta v spoločnosti Aquapark Poprad za 3 milióny eur schválili v stredu trojpätinovou väčšinou popradskí mestskí poslanci. Získané financie budú použité na kúpu nájomných bytov v meste.



Aquapark Poprad má dvoch spoločníkov, pričom jeden z nich, mesto Poprad, vlastní v spoločnosti 15-percentný obchodný podiel a väčšinový podiel 85 percent patrí britskej spoločnosti Letheby & Sons Limited. Popradskí poslanci ešte vlani schválili zámer na odpredaj obchodného podielu. Na stanovenie jeho hodnoty boli podľa predloženého materiálu vypracované dva znalecké posudky.



Ako povedala mestská poslankyňa Helena Mezenská, ide o absolútne nevýhodný odpredaj majetku mesta v absolútne nevhodnom čase. "Dnes hovoriť, že sme zhodnotili po 16 rokoch majetok tak, že nám ide väčšinový vlastník vyplatiť o milión eur menší podiel, je do neba volajúce poškodzovanie verejného záujmu. Toto je príklad, ako sa nemá hospodáriť s majetkom mesta. Doposiaľ z tejto spoločnosti neboli mestu vyplácané žiadne podiely s poukázaním a apelom na to, že sa investuje a zhodnocuje majetok," uviedla Mezenská.



Poslanec Marián Barilla podotkol, že mestské zastupiteľstvo 11. novembra rozhodlo trojpätinovou väčšinou, že predaj podielu mesta v spomenutej spoločnosti za cenu 3 milióny eur bol prípadom hodným osobitného zreteľa. "Pretože ide o prednostný prevod obchodného podielu na spoločníka, ktorý bol zmluvne zakotvený a ktorý sa v prvom rade musí uplatniť. Zároveň sme na tom istom zasadnutí schválili, že finančné prostriedky v celej výške 3 milióny eur budú použité na nákup nájomných bytov v meste Poprad, čiže na veľmi užitočnú vec," skonštatoval Barilla.



"Ide vyslovene o výsostne ekonomickú záležitosť. Môžeme hovoriť o tom, aká bola vstupná hodnota, keď sme do tejto spoločnosti vstupovali. Môžeme hovoriť o tom, aká je teraz hodnota. Benefity boli vyplácané v iných hodnotách a iných podobách, ktoré získali Popradčania, obyvatelia nášho mesta. Akvapark nikde nejde, on tu zostane," dodal poslanec Peter Dujava.



Za odpredaj podielu mesta hlasovalo 15 prítomných poslancov a traja boli proti.