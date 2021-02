Mestskí poslanci Stropkova vyhlásili voľbu nového hlavného kontrolóra

Stropkov 24. februára (TASR) – Mesto Stropkov hľadá nového hlavného kontrolóra. Mestskí poslanci v stredu na svojom rokovaní vyhlásili jeho voľbu. Súčasnej hlavnej kontrolórke Gabriele Maruščákovej sa končí funkčné obdobie 31. marca.



V zmysle zákona o obecnom zriadení deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo najmenej 40 dní pred dňom konania sa voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia dovtedajšieho hlavného kontrolóra.



"Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stanovené lehoty neplynú. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona," uviedla radnica v materiáli, ktorý schválili poslanci.



Podľa schválených podmienok môžu záujemcovia o výkon tejto funkcie podávať svoje prihlášky do 31. marca 2021 do 13.00 h. Voľba hlavného kontrolóra, ktorá bude tajná, sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28. apríla. Začiatok šesťročného funkčného obdobia hlavného kontrolóra a deň nástupu do práce je stanovený na 1. mája 2021.