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Mestskí poslanci v Martine zmenili rokovací poriadok
Kým doteraz mal každý z poslancov pri diskusnom príspevku päťminútový limit, po novom bude mať môcť odprezentovať svoj postoj k prerokovanému bodu v dĺžke desiatich minút.
Autor TASR
Martin 12. novembra (TASR) - Prvým legislatívnym krokom nových martinských mestských poslancov bola úprava rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva (MsZ). Novela rokovacieho poriadku zdvojnásobuje čas pre poslancov na diskusné príspevky i faktické poznámky. Za zmeny rokovacieho poriadku hlasovali na úvod pracovnej časti štvrtkového ustanovujúceho rokovania všetci 24 prítomní poslanci.
Kým doteraz mal každý z poslancov pri diskusnom príspevku päťminútový limit, po novom bude mať môcť odprezentovať svoj postoj k prerokovanému bodu v dĺžke desiatich minút. Predlžuje sa aj maximálna dĺžka faktickej poznámky z jednej na dve minúty. Zásadnou zmenou je aj to, že v čase neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sa zastupiteľstvo nebude ukončovať, ale prerušovať s tým, že neprerokované body programu sa prerokujú na ďalšom rokovaní MsZ.
„Osem rokov sme bojovali za to, aby poslanci mali právo rokovať v nejakom normálnom režime, takže spravili sme extrémne rýchle a drobné úpravy, aby sme otvorili poslancom možnosť diskutovať,“ vysvetlil pre TASR novozvolený primátor Michal Uherčík. Doplnil, že po vytvorení jednotlivých komisií zastupiteľstva pristúpia aj k väčším úpravám rokovacieho poriadku, ktoré prejdú riadnym pripomienkovacím konaním.
Uherčík počas rokovania predstavil aj svojich dvoch najbližších spolupracovníkov. Za svojho zástupcu si spomedzi poslancov vybral Juraja Stahla a novou prednostkou mestského úradu bude Katarína Duchovná, ktorá v tejto pozícii vystrieda Michala Migáta.
Kým doteraz mal každý z poslancov pri diskusnom príspevku päťminútový limit, po novom bude mať môcť odprezentovať svoj postoj k prerokovanému bodu v dĺžke desiatich minút. Predlžuje sa aj maximálna dĺžka faktickej poznámky z jednej na dve minúty. Zásadnou zmenou je aj to, že v čase neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov sa zastupiteľstvo nebude ukončovať, ale prerušovať s tým, že neprerokované body programu sa prerokujú na ďalšom rokovaní MsZ.
„Osem rokov sme bojovali za to, aby poslanci mali právo rokovať v nejakom normálnom režime, takže spravili sme extrémne rýchle a drobné úpravy, aby sme otvorili poslancom možnosť diskutovať,“ vysvetlil pre TASR novozvolený primátor Michal Uherčík. Doplnil, že po vytvorení jednotlivých komisií zastupiteľstva pristúpia aj k väčším úpravám rokovacieho poriadku, ktoré prejdú riadnym pripomienkovacím konaním.
Uherčík počas rokovania predstavil aj svojich dvoch najbližších spolupracovníkov. Za svojho zástupcu si spomedzi poslancov vybral Juraja Stahla a novou prednostkou mestského úradu bude Katarína Duchovná, ktorá v tejto pozícii vystrieda Michala Migáta.