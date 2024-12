Mestskí poslanci v Prešove odvolali šéfa Dopravného podniku

Prešov 10. decembra (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci na svojom utorňajšom zasadnutí odvolali z funkcie predsedu Predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Petra Davidova. Do skončenia výberového konania podnik bude riadiť bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Poslanci tiež zvolili prednostku mestského úradu Katarínu Rochovskú za členku predstavenstva.



Davidov sa riaditeľom podniku stal v septembri. Vo výberovom konaní uspel spomedzi troch uchádzačov. Predtým bol členom Predstavenstva DPMP a následne bol poverený vedením podniku. Poslanci pri odvolávaní poukázali na sporný prenájom autobusov, ako aj celkovú situáciu v dopravnom podniku. Poslanec Martin Eštočák uviedol, že v súvislosti so situáciou v dopravnom podniku podal podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR.



"Ohradzujem sa voči akýmkoľvek takýmto názorom, že niečo v DPMP nefunguje v súlade so zákonom, že tam nebolo niečo robené kóšer," uviedol Davidov. Na mieste predsedu predstavenstva ho dočasne nahradí Hirman. Ako povedal pred poslancami, oslovil ho primátor mesta František Oľha vzhľadom na jeho predchádzajúce pôsobenia. Hirman je spolu s Oľhom v mimoparlamentnej strane Demokrati. "Nastupujem na pár mesiacov, na krízovú situáciu, aby sme všetci spoločne dopravný podnik stabilizovali a aby to elementárne fungovalo," povedal Hirman poslancom.



Nové vedenie by podľa uznesenia poslancov malo byť ustanovené na aprílovom zasadnutí.



Poslanci tiež schválili návrh na zmenu zakladateľských dokumentov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta. Ide o Technické služby mesta Prešov a DPMP. Do stanov spoločností sa doplnia obmedzenia na vykonávanie určitých finančných operácií. Ide o prevenciu pred vznikom potenciálne rizikových alebo ekonomicky nevýhodných transakcií, a to prostredníctvom stanovenia limitov na jednotlivé finančné operácie do kumulatívnej výšky 100.000 eur. Tieto opatrenia by mali podľa radnice zaistiť efektívnejšie a transparentnejšie nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami mesta, ako aj ochranu investícií mesta.