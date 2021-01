Mestskí poslanci v Prešove sa budú zaoberať spoplatnením 3 parkovísk

Prešov 26. januára (TASR) – Zavedením systému regulovania parkovania motorových vozidiel v jednej z ďalších vznikajúcich zón v meste sa budú v stredu (27. 1.) zaoberať prešovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní. Na programe majú okrem iného aj všeobecne záväzné nariadenie (VZN) týkajúce sa zákazu umiestňovania herní a kasín v meste a s tým súvisiacou petíciou. Zasadnutie sa uskutoční formou videokonferencie.



Poslanci sa budú zaoberať zavedením regulovaného parkovania na troch parkoviskách – na uliciach Partizánska, Bayerova a Dostojevského, na ktorých je spolu 113 miest. Podľa radnice nie menej závažným dôvodom opätovného spoplatnenia týchto parkovísk je aj výpadok príjmu za parkovanie motorových vozidiel.



"V súčasnosti sú tieto parkovacie plochy plne funkčné a pripravené na spoplatnenie, pričom na nich bude ponechané doteraz platné zelené tarifné pásmo," uvádza radnica v predloženom materiáli.



Ako podporu návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Prešov iniciátori predložili petíciu Zastavme hazard. Podpísalo ju 17.357 obyvateľov mesta.



Zastupiteľstvo má na programe aj schvaľovanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na projekty s celkovým maximálnym rozpočtom takmer 2,5 milióna eur. Rozdeliť majú v rozpočte vyčlenenú dotáciu vo výške 285.000 eur určenú na prenájom ľadovej plochy pre mládežnícke športové kluby. Rokovať budú aj o pláne opráv a údržbe mestských komunikácií v celkovej sume 800.000 eur.



Okrem informatívnej správy o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov mestského cintorína Prešov – Šváby sa budú poslanci zaoberať viacerými majetkovými prevodmi. Rokovať budú aj o žiadosti Technických služieb mesta Prešov o súhlas na nákup vozidla na umývanie zberných nádob v obstarávacej cene približne 200.000 eur bez DPH.



Poslanci majú na programe i návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov. Martin Brilla, ktorý do funkcie nastúpil v júli 2019, sa jej k 19. decembru 2020 vzdal. Podľa uznesenia je voľba nového kontrolóra naplánovaná na 24. marca. Záujemcovia môžu prihlášku doručiť do 10. marca do 14.00 h. Predpokladaný deň nástupu nového kontrolóra je od 1. apríla.