Mestskí poslanci v Seredi schválili členstvo mesta v OOCR Matúšova zem
Autor TASR
Sereď 2. novembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom októbrovom zasadnutí schválilo vstup mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Matúšova zem. TASR o tom informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi. Tento krok podľa jej slov prináša nový impulz pre rozvoj cestovného ruchu, otvára ďalšie možnosti pre využitie externých zdrojov a podporuje zvýšenie atraktivity mesta na regionálnej aj nadregionálnej úrovni.
Zámer vstúpiť do OOCR bol predmetom opakovaného rokovania poslancov. V júni tohto roku vstup do oblastnej organizácie odmietli. „Som rád, že poslanci si vypočuli argumenty, prehodnotili svoj predošlý postoj a súhlasili s návrhom na vstup mesta do OOCR Matúšova zem, za čo im ďakujem. Je to pre mesto príležitosť, ako naplno využiť náš historický i geografický potenciál, získať nové finančné zdroje a spoločne posúvať Sereď a celý región dopredu,“ priblížil primátor mesta Ondrej Kurbel.
OOCR Matúšova zem vznikla v októbri 2021 a aktuálne združuje viac ako 44 členov - samosprávy, podnikateľov a organizácie pôsobiace v oblasti cestovného ruchu. Jej cieľom je prepájať regióny, koordinovať aktivity a spoločne propagovať turistický potenciál regiónu.
