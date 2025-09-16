< sekcia Regióny
Mestskí poslanci v Trnave schválili predaj pozemkov
Právny odbor Mestského úradu v Trnave má do 60 dní od schválenia uznesenia pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť ju na podpis jej účastníkom.
Autor TASR
Trnava 16. septembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Trnave schválilo na utorkovom zasadnutí predaj časti mestských pozemkov na Spartakovskej ulici, na ktorých sa v súčasnosti nachádza supermarket a parkovisko. Spoločnosť United Real Estate zaplatí takmer za 10.200 štvorcových metrov plochy viac ako sedem miliónov eur.
Právny odbor Mestského úradu v Trnave má do 60 dní od schválenia uznesenia pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť ju na podpis jej účastníkom. Na jar sa uskutočnila obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov. Jediný záujemca, spoločnosť United Real Estate, ponúkol súťažný návrh na úrovni minimálnej navrhovanej kúpnej ceny 700 eur za štvorcový meter.
Mestské zastupiteľstvo však 1. septembra na mimoriadnom zasadnutí súťaž zrušilo, pretože ponuka uchádzača nesplnila súťažné podmienky. Návrh podľa mesta neobsahoval podpísaný návrh zmluvy a spoločnosť United Real Estate nepredložila ani potvrdenie o neexistencii nedoplatkov voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Mestské zastupiteľstvo však súčasne schválilo spôsob prevodu majetku formou predaja do rúk tejto spoločnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto plánuje získané financie z predaja pozemkov použiť na iné verejnoprospešné ciele alebo verejné investičné zámery. Časť na vybudovanie montovaného parkovacieho domu v blízkosti zimného štadióna. Opoziční mestskí poslanci opakovane podrobili predaj pozemkov kritike.
