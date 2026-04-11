Mestskú dopravu využilo v marci vyše 36.000 cestujúcich
MAD v Pezinku funguje od januára 2024. Od začiatku roka 2025 zabezpečuje prepravu na štyroch linkách.
Autor TASR
Pezinok 11. apríla (TASR) - Linky mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Pezinku využilo v marci 36.652 cestujúcich. Informovala o tom samospráva, ktorá poukázala na výrazný nárast v medziročnom porovnaní.
„Počet cestujúcich v marci 2026 je o 11.371 vyšší, ako bol v marci minulého roka, keď MAD prepravila 25.281 cestujúcich,“ upozornilo mesto. Čísla podľa samosprávy potvrdzujú, že verejnú dopravu v meste preferuje čoraz viac ľudí. „Autobusy MAD navyše využívajú pohon na CNG, ktorý produkuje menej emisií a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu v Pezinku,“ dodalo mesto.
MAD v Pezinku funguje od januára 2024. Od začiatku roka 2025 zabezpečuje prepravu na štyroch linkách.
„Počet cestujúcich v marci 2026 je o 11.371 vyšší, ako bol v marci minulého roka, keď MAD prepravila 25.281 cestujúcich,“ upozornilo mesto. Čísla podľa samosprávy potvrdzujú, že verejnú dopravu v meste preferuje čoraz viac ľudí. „Autobusy MAD navyše využívajú pohon na CNG, ktorý produkuje menej emisií a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu v Pezinku,“ dodalo mesto.
MAD v Pezinku funguje od januára 2024. Od začiatku roka 2025 zabezpečuje prepravu na štyroch linkách.