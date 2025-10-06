< sekcia Regióny
Mestskú plaváreň v Lučenci navštívilo vyše 35.700 ľudí
Nová mestská plaváreň v Lučenci za približne 5,7 milióna eur bol otvorená koncom septembra 2024, v júli a auguste bola pre letnú odstávku spojenú s údržbou a kontrolou technológií zatvorená.
Autor TASR
Lučenec 6. októbra (TASR) - Novopostavenú krytú plaváreň v Lučenci navštívilo počas prvého roku jej fungovania vyše 35.700 ľudí. Plaváreň bola otvorená 10 mesiacov a poskytla zázemie aj pre školské plavecké kurzy či rozbeh Plaveckého klubu Lučenec. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
Nová mestská plaváreň v Lučenci za približne 5,7 milióna eur bol otvorená koncom septembra 2024, v júli a auguste bola pre letnú odstávku spojenú s údržbou a kontrolou technológií zatvorená. Počas prvého roku fungovania športovisko využívali deti, školské kolektívy, rekreační plavci, ale tiež profesionáli a športoví reprezentanti.
„Za toto obdobie ju navštívilo vyše 35.700 ľudí z Lučenca, ale aj z blízkeho a širšieho okolia. Poskytli sme priestory pre 22 školských plaveckých kurzov, ktoré absolvovali žiaci z Lučenca a okolitých obcí. Uskutočnili sa tu plavecké preteky žiakov základných a stredných škôl aj Plavecký maratón mesta Lučenec. Od novembra minulého roka funguje kurz organizovaný Plaveckým klubom Aquarion pre deti od siedmich rokov, ktorý pokračuje aj po letnej prestávke. Od apríla sa veľmi úspešne rozbehol Plavecký klub Lučenec, ktorý má už vyše 100 členov,“ uviedol manažér lučeneckej plavárne Ivan Matejka.
Krytá plaváreň v Lučenci bola postavená v športovo-rekreačnej zóne na Športovej ulici, v blízkosti sa nachádza kúpalisko, zimný a futbalový štadión i cyklotrasa. Spolu s obnovou synagógy a radnice ide o jeden z najvýznamnejších investičných projektov samosprávy v uplynulých rokoch.
„Nová mestská plaváreň je jedným z mála športových zariadení svojho druhu postavených na Slovensku za posledné desaťročia. Ako stavba zaradená medzi športovú infraštruktúru národného významu významne prispieva k rozvoju plaveckých športov, poskytuje priestor na sústredenia a umožňuje organizáciu súťaží na vysokej úrovni,“ skonštatovala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Súčasťou lučeneckej plavárne je 25-metrový nerezový plavecký bazén so šiestimi dráhami a hĺbkou od 1,1 do 1,6 metra a detský bazén s vodnými atrakciami. Nachádza sa tu tiež wellness zóna s rôznymi saunami, vírivkou, ochladzovacím bazénom a relaxačnou miestnosťou, ktorú podľa mesta pravidelne využíva približne 13 percent návštevníkov. Plaváreň tiež disponuje modernými technológiami, fotovoltickými panelmi, UV lampami na ekologickú dezinfekciu vody či inteligentnými systémami hospodárenia s energiou.
Nová mestská plaváreň v Lučenci za približne 5,7 milióna eur bol otvorená koncom septembra 2024, v júli a auguste bola pre letnú odstávku spojenú s údržbou a kontrolou technológií zatvorená. Počas prvého roku fungovania športovisko využívali deti, školské kolektívy, rekreační plavci, ale tiež profesionáli a športoví reprezentanti.
„Za toto obdobie ju navštívilo vyše 35.700 ľudí z Lučenca, ale aj z blízkeho a širšieho okolia. Poskytli sme priestory pre 22 školských plaveckých kurzov, ktoré absolvovali žiaci z Lučenca a okolitých obcí. Uskutočnili sa tu plavecké preteky žiakov základných a stredných škôl aj Plavecký maratón mesta Lučenec. Od novembra minulého roka funguje kurz organizovaný Plaveckým klubom Aquarion pre deti od siedmich rokov, ktorý pokračuje aj po letnej prestávke. Od apríla sa veľmi úspešne rozbehol Plavecký klub Lučenec, ktorý má už vyše 100 členov,“ uviedol manažér lučeneckej plavárne Ivan Matejka.
Krytá plaváreň v Lučenci bola postavená v športovo-rekreačnej zóne na Športovej ulici, v blízkosti sa nachádza kúpalisko, zimný a futbalový štadión i cyklotrasa. Spolu s obnovou synagógy a radnice ide o jeden z najvýznamnejších investičných projektov samosprávy v uplynulých rokoch.
„Nová mestská plaváreň je jedným z mála športových zariadení svojho druhu postavených na Slovensku za posledné desaťročia. Ako stavba zaradená medzi športovú infraštruktúru národného významu významne prispieva k rozvoju plaveckých športov, poskytuje priestor na sústredenia a umožňuje organizáciu súťaží na vysokej úrovni,“ skonštatovala primátorka mesta Alexandra Pivková.
Súčasťou lučeneckej plavárne je 25-metrový nerezový plavecký bazén so šiestimi dráhami a hĺbkou od 1,1 do 1,6 metra a detský bazén s vodnými atrakciami. Nachádza sa tu tiež wellness zóna s rôznymi saunami, vírivkou, ochladzovacím bazénom a relaxačnou miestnosťou, ktorú podľa mesta pravidelne využíva približne 13 percent návštevníkov. Plaváreň tiež disponuje modernými technológiami, fotovoltickými panelmi, UV lampami na ekologickú dezinfekciu vody či inteligentnými systémami hospodárenia s energiou.