Mestskú políciu v Rožňave povedie B. Jendrek
Autor TASR
Rožňava 5. apríla (TASR) - Vo vedení Mestskej polície (MsP) v Rožňave došlo po vyše desaťročí k zmene. Doterajšieho náčelníka Róberta Hanuštiaka vo funkcii vystriedal Bohuš Jendrek. Jeho menovanie schválili poslanci mesta na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samospráva o tom informovala na svojej webovej stránke.
Doterajší náčelník rožňavských mestských policajtov Róbert Hanuštiak pôsobil vo funkcii od roku 2013, o skončenie pracovného pomeru požiadal koncom vlaňajška. Samospráva na funkciu náčelníka MsP vyhlásila dve výberové konania, prihlásili sa štyria uchádzači, ktorí spĺňali požadované kvalifikačné a odborné predpoklady. Novým náčelníkom MsP sa nakoniec stal Bohuš Jendrek, ktorý pôsobil takmer tri desaťročia v Policajnom zbore SR.
„Mojou hlavnou prioritou je, aby sa občania v našom meste cítili bezpečne. Mojim cieľom je naďalej budovať mestskú políciu, ktorá bude profesionálna, odborne pripravená, zákonne postupujúca, moderná, viditeľná, partnerská, rešpektovaná a je schopná pružne reagovať na aktuálne výzvy,“ uviedol Jendrek.
Plánom nového náčelníka MsP je vytvárať vhodné pracovné podmienky pre mestských policajtov, systematicky ich vzdelávať a zmodernizovať technické vybavenie. MsP v Rožňave má v súčasnosti 14 členov. Od začiatku februára začali mestskí policajti v teréne využívať aj telové kamery.
