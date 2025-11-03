< sekcia Regióny
Mestský amfiteáter v Nitre prechádza postupnou obnovou
V ďalšom období mesto pripravuje opravu vstupných brán, rekonštrukciu budovy toaliet a výmenu sanity, opravu vonkajšej fasády premietacej budovy i modernizáciu elektrických rozvodov v celom areáli.
Autor TASR
Nitra 3. novembra (TASR) - Nitriansky amfiteáter prechádza postupnou obnovou. Ako informovala radnica, v predchádzajúcom období sa revitalizácia sústredila predovšetkým na rekonštrukciu hľadiska.
Podstatnú časť prác realizovali hlavne dobrovoľníci z Nitrianskeho mládežníckeho parlamentu, mestského úradu a ďalších inštitúcií. „Počas dobrovoľníckych dní bolo opravených 8,5 kilometra lavičiek. V spolupráci so Strednou odbornou školou Nábrežie mládeže Nitra sme zrenovovali 2440 kusov lavičiek, čo predstavuje ďalších viac ako 5,5 kilometra drevených sedadiel a operadiel,“ uviedol magistrát.
V ďalšom období mesto pripravuje opravu vstupných brán, rekonštrukciu budovy toaliet a výmenu sanity, opravu vonkajšej fasády premietacej budovy i modernizáciu elektrických rozvodov v celom areáli. „Okrem toho sme získali grant z Fondu na podporu umenia. Vďaka nemu pripravíme architektonickú štúdiu revitalizácie amfiteátra. Tento priestor slúži obyvateľom už vyše 70 rokov a vyžaduje si komplexnú rekonštrukciu,“ doplnil mestský úrad.
