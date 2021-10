Mestský bazár ponúkne viac ako 13 ton ešte použiteľných vecí

Bratislava 7. októbra (TASR) – Počas nadchádzajúceho víkendu si budú môcť obyvatelia i návštevníci hlavného mesta vybrať z viac ako 13 ton použiteľných vecí na treťom bratislavskom mestskom bazári. Podujatie sa bude konať v sobotu a nedeľu (9. - 10. 10.) od 10.00 do 18.00 h v areáli Komunálneho podniku Bratislavy na Bazovej ulici. Jeho hlavným cieľom je podporiť znižovanie množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.



Veci do bazára priniesli ľudia počas septembrového zberu. "Verím, že každý návštevník odíde nielen s hmotnou vecou, ale aj s dobrým pocitom, že dal šancu a ďalšie využitie veci, ktorá by sa inak stala odpadom," uviedla Anna Vargová, riaditeľka neziskovej organizácie Kolo.



Počas septembra sa podarilo vyzbierať množstvo funkčných vecí od nábytku cez kuchynské a domáce potreby, športové náradie po knihy, CD, DVD, platne či rôzne dekorácie, sklo, porcelán a keramiku. Chýbať nebude ani detský sortiment a hračky, spoločenské hry, chovateľské potreby, kočíky či časopisy.



Bazár bude v súlade s platnými protipandemickými opatreniami a za dodržania hygienických opatrení priamo na mieste, teda s prekrytím horných dýchacích ciest, dezinfekciou rúk a odstupmi. Počet návštevníkov v danom priestore bude zároveň obmedzený. Podujatie bude bez sprievodného programu.



Vyzbierané peniaze budú vedené na transparentnom účte a investujú sa do budovania stabilného Bratislavského centra opätovného použitia (reuse centra). Na jeho budovaní už hlavné mesto pracuje v spolupráci s mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitným inštitútom Bratislavy, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, občianskym združením Punkt a ďalšími subjektmi.



Prvé dve kolá podujatia ušetrili Bratislavu od 21 ton nepoužívaných vecí, ktoré priniesli návštevníci počas júnového zberu a minuloročného septembrového zberu. Viac ako 1500 návštevníkov si vďaka tomu osvojilo takmer 8000 vecí s hmotnosťou viac ako osem ton. Za nákup vyzbieraných vecí prispeli ľudia celkovo sumou vyše 11.000 eur.