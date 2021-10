Mestský bytový podnik Handlová bude mať vyššie základné imanie

Handlová 31. októbra (TASR) - Mestský bytový podnik (MsBP) Handlová bude mať vyššie základné imanie o 109.000 eur. Zvýšenie nepeňažným vkladom mesta v podobe nehnuteľností na Pekárskej ulici schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Krok kritizovali niektorí členovia mestského zastupiteľstva (MsZ).



"Dozorná rada spolu s valným zhromaždením sa zhodli na tom, že by bolo vhodné, keby celý areál, ktorý obhospodaruje MsBP, patril do jeho majetku, aby ho mohol zveľaďovať," zdôvodnil konateľ spoločnosti Rudolf Vlk.



Ide podľa neho o budovy, ktoré majú v priemere 100 rokov, to znamená, že ich údržba je finančne veľmi náročná. "Nejaké budovy sa nám už podarilo zachrániť a zrekonštruovať. Na rade sú ďalšie. Najhoršie je na tom budova skladu a sociálnych zariadení, kde sa rozpadáva obvodné murivo, je tam poškodená strecha. Táto oprava bude stáť niekoľko tisíc eur," načrtol.



"Zvýšenie základného imania vložením majetku nerieši lepšie ekonomické postavenie spoločnosti vzhľadom na svojich obchodných partnerov. Naopak, mesto sa pripravuje o majetok, ktorý môže použiť vo svojich prospech," kritizoval poslanec Blažej Litva.



Tým, že ho mesto dáva s. r. o., dostáva sa podľa neho do voľnej konkurencie a v prípade problémov majú naň veritelia právo siahnuť. "To, že má MsBP majetok zveľaďovať, je i predmetom zmluvy, nič mu doposiaľ nebránilo, pýtal som sa, či majetok mieni MsBP použiť ako zálohu na získanie iných prostriedkov. Bolo povedané, že nie," ozrejmil Litva s tým, že mesto má väčšiu možnosť získať financie na riešenie stavu budov.



Jeho kolega Jozef Stopka podotkol, že mestský podnik by mal byť v likvidácii. "Keby som mal možnosť odkúpiť bytový podnik, ako správca by som ho odkúpil, ale bez účasti majetku mesta. Bytový podnik totiž dopláca na to, že spravuje mestský majetok. My máme dve činnosti, to je správa mestského majetku a podnikateľská činnosť. Keby sme nemali mestský majetok, bytový podnik by z podnikateľskej činnosti fungoval úplne bez problémov," reagoval Vlk.



MsBP podľa neho zaťažuje správa tzv. baníckej kolónie, kde býva vysoké percento neplatičov, za ktorých platí energie. Problémom sú i 100-ročné domy, na čo dopláca i mesto. "Preto má zriadenú obchodnú spoločnosť, aby pomáhala spravovať tento majetok. Ak sa mesto rozhodne, že zruší podnik, mestský majetok by skončil niekde u úradníka na meste a ten by to musel spravovať. Ale nič by sa nevyriešilo," dodal Vlk s tým, že otázkou budúcnosti baníckej kolónie sa mesto už zaoberá.



Základné imanie spoločnosti sa zvýši zo sumy 252.638,78 eura na 361.638,78 eura.