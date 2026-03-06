< sekcia Regióny
Mestský dom má podľa Nitranov slúžiť na sobášenie i kultúrne podujatia
Podľa magistrátu ich názory ukazujú, že obyvatelia Nitry chcú, aby centrum mesta žilo a ponúkalo otvorený priestor pre všetkých.
Autor TASR
Nitra 6. marca (TASR) - Historický Mestský dom na Štefánikovej ulici v centre Nitry by sa mal využívať ako sobášna sieň či priestor na interaktívnu výstavu o meste. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu, ktorý pred časom realizovala radnica.
Participatívny proces, v ktorom sa mesto pýtalo obyvateľov, ako by chceli vyžiť priestor Mestského domu sa začal už vlani v septembri. „S verejnosťou sme diskutovali aj priamo v historických priestoroch starej radnice. Hovorili sme o nápadoch, potrebách a možnostiach tohto významného miesta. Následne sme spustili aj dotazníkový prieskum, aby sa mohlo zapojiť čo najviac ľudí,“ informovala radnica.
Do prieskumu sa napokon zapojilo 258 respondentov. Podľa magistrátu ich názory ukazujú, že obyvatelia Nitry chcú, aby centrum mesta žilo a ponúkalo otvorený priestor pre všetkých. „Okrem sobášnej siene by sa mali priestory mestského domu využívať aj ako informačné centrum, na aktivity pre mladých, na kultúrne a komunitné podujatia i ako reštaurácia alebo kaviareň. Veľký potenciál vidia ľudia aj v nádvorí radnice, ktoré by sa mohlo stať príjemnou oddychovou zónou so zeleňou a zároveň miestom pre menšie podujatia,“ uviedol magistrát.
Respondenti v dotazníku pomenovali aj to, čo by v Mestskom dome nechceli. „Sú to herne, kasína, stávkové kancelárie, sídla politických strán, rušivé reklamy či nevhodné zásahy do historickej budovy. Na základe získaných podnetov pripravíme konkrétne návrhy využitia starej radnice a možnosti ich realizácie. Plánujeme postupné konzultácie s odborníkmi, aby bol priestor funkčný a zároveň rešpektoval historickú hodnotu budovy,“ doplnila radnica.
Mestský dom začali s rozpočtom 60.000 zlatých stavať 2. apríla 1880. Po roku 1945 v objekte sídlil Mestský národný výbor a konali sa tu sobáše. Aktuálne v ňom sídli Ponitrianske múzeum a Turistické informačné centrum. V jeho priestoroch sídlila aj reštaurácia, ktorá však po pandémii COVID-19 ukončila prevádzku. Mestský úrad sa v minulosti snažil neúspešne získať financie na rekonštrukciu historického objektu.
Participatívny proces, v ktorom sa mesto pýtalo obyvateľov, ako by chceli vyžiť priestor Mestského domu sa začal už vlani v septembri. „S verejnosťou sme diskutovali aj priamo v historických priestoroch starej radnice. Hovorili sme o nápadoch, potrebách a možnostiach tohto významného miesta. Následne sme spustili aj dotazníkový prieskum, aby sa mohlo zapojiť čo najviac ľudí,“ informovala radnica.
Do prieskumu sa napokon zapojilo 258 respondentov. Podľa magistrátu ich názory ukazujú, že obyvatelia Nitry chcú, aby centrum mesta žilo a ponúkalo otvorený priestor pre všetkých. „Okrem sobášnej siene by sa mali priestory mestského domu využívať aj ako informačné centrum, na aktivity pre mladých, na kultúrne a komunitné podujatia i ako reštaurácia alebo kaviareň. Veľký potenciál vidia ľudia aj v nádvorí radnice, ktoré by sa mohlo stať príjemnou oddychovou zónou so zeleňou a zároveň miestom pre menšie podujatia,“ uviedol magistrát.
Respondenti v dotazníku pomenovali aj to, čo by v Mestskom dome nechceli. „Sú to herne, kasína, stávkové kancelárie, sídla politických strán, rušivé reklamy či nevhodné zásahy do historickej budovy. Na základe získaných podnetov pripravíme konkrétne návrhy využitia starej radnice a možnosti ich realizácie. Plánujeme postupné konzultácie s odborníkmi, aby bol priestor funkčný a zároveň rešpektoval historickú hodnotu budovy,“ doplnila radnica.
Mestský dom začali s rozpočtom 60.000 zlatých stavať 2. apríla 1880. Po roku 1945 v objekte sídlil Mestský národný výbor a konali sa tu sobáše. Aktuálne v ňom sídli Ponitrianske múzeum a Turistické informačné centrum. V jeho priestoroch sídlila aj reštaurácia, ktorá však po pandémii COVID-19 ukončila prevádzku. Mestský úrad sa v minulosti snažil neúspešne získať financie na rekonštrukciu historického objektu.