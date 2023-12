Mestský okruh v B. Bystrici je uzavretý, bežkári si zalyžujú v okolí

Banská Bystrica 25. decembra (TASR) – Bežkári, ktorí plánovali počas sviatočných dní vyraziť na mestský okruh na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, zostali sklamaní. Hoci to vyzeralo nádejne, podmienky na bežkovanie sa v meste i okolí menia z hodiny na hodinu a okruh zostáva stále uzavretý. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), ktorá sa stará o údržbu a úpravu bežkárskych tratí.



"Počas noci sa oteplilo takmer na deväť stupňov, a tak naša včerajšia úprava okruhu vyšla nazmar. Snehová nádielka z posledných dní bude v meste o pár hodín preč," uviedli ZAaRES. Okruh ešte v nedeľu (24. 12.) upravili skútrom, ale oteplenie robí svoje a na viacerých miestach je trať podmáčaná. Keby to podmienky čo i len trochu dovoľovali, spustili by ho aj na deň alebo dva.



Bežkári si však môžu zašportovať v Kremnických vrchoch, kde v ostatných dňoch pripadlo asi 60 centimetrov nového snehu. Pracovníci ZAaRES priebežne upravovali trate Králiky - Kordícka zvážnica - Kordíky, Králiky - Chata nad Tajovom - Kordíky (vlek), bežecký štadión Králiky po potok, Králiky - Skalka a Králiky - Hostinec. "Sneh nepribúda, ale trate sú v dobrom stave, hoci mäkšie. Upravovali sme aj Malachovskú zvážnicu, tam je vrstva asi desať centimetrov mokrého snehu," dodali ZAaRES.



Ako tiež avizovali, v Starohorských vrchoch sa v pondelok podarilo upraviť trať ratrakom Park Snow Donovaly až po Šachtičky.