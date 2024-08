Mestský park, čo svet nevidel môžu získať ďalšie mestá

Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2023:

Kategória miest do 9 000 obyvateľov: Veľký Meder (284 375 hlasov)

Kategória miest od 9 001 do 15 999 obyvateľov: Levoča (189 864 hlasov)

Kategória miest od 16 000 do 21 999 obyvateľov: Rožňava (36 119 hlasov)

Kategória miest od 22 000 do 34 999 obyvateľov: Košice – Dargovských hrdinov (77 217 hlasov)

Kategória miest nad 35 000 obyvateľov: Považská Bystrica (33 201 hlasov)



Zaujímavosti z hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2023:

Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 140 493

Víťazné mestá získali takmer 55% zo všetkých hlasov: 620 776

Najviac hlasov za celú súťaž získal Veľký Meder: 284 375



Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2022:

Kategória miest do 9 400 obyvateľov: Modra (142 982 hlasov)

Kategória miest od 9 401 do 15 500 obyvateľov: Štúrovo (67 259 hlasov)

Kategória miest od 15 501 do 21 500 obyvateľov: Dolný Kubín (37 957 hlasov)

Kategória miest od 21 501 do 32 000 obyvateľov: Rimavská Sobota (204 026 hlasov)

Kategória miest nad 32 001 obyvateľov: Komárno (62 354 hlasov)



Zaujímavosti z hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2022:

Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 295 923

Víťazné mestá získali takmer 40% zo všetkých hlasov: 514 578

Najviac hlasov za celú súťaž získala Rimavská Sobota: 204 026

Najviac hlasov za jeden deň (25.9.): 319 986

Bratislava 5. augusta (OTS) - Čo chýba centrám miest? Po čom ich obyvatelia túžia? Kus prírody uprostred rušného sídliska, miesto kde sa môžu bezpečne hrať deti, športovať tínedžeri, grilovať rodiny a všetci si oddýchnuť na lavičkách obklopených zeleňou. Ťažko realizovateľná predstava? Vôbec nie, je tu predsa Čistinka.Do tretieho ročníka súťaže Lidla o mestský park, čo svet nevidel sa zapojilo celkovo 62 slovenských miest a mestských častí. O víťazoch opäť rozhodnú ľudia v hlasovaní na webe Lidla, ktoré prebieha od 29. 7. do 1. 9. 2024. Následne spoznáme tohtoročných víťazov, v ktorých diskont postaví ďalších päť Čistiniek.Foto: LIDLČistinky sú miestom, kde sa prekonávajú rekordy - v reálnom svete i počas hlasovania. Doteraz najviac hlasov získal Veľký Meder. Ten s 284 375 hlasmi prekonal aj Rimavskú Sobotu, ktorá dosiahla najvyšší počet hlasov v prvej edícii projektu. Podarí sa toto číslo prekonať? Zapojiť sa do súťaže je skutočne jednoduché, stačí navštíviť web www.lidl.sk/cistinka , registrovať sa a podporiť svojho favorita. Hlasovanie je zdarma a každý deň je možné odovzdať jeden hlas. Mestá sú podľa počtu obyvateľov rozdelené do piatich kategórií, pričom v každej z nich vzíde jeden víťaz. Celkovo súťaží 62 miest, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl.“ povedalaFoto: LIDLInak tomu nie je ani na juhu Slovenska.“ hovorí,“ povedalFoto: LIDLLidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!V porovnaní s predchádzajúcim projektom obchodného reťazca Žihadielko je rozloha Čistinky viac ako dvojnásobná a hodnota jedného mestského parku je takmer 280 000 €. Každá Čistinka však môže byť iná. Moduly je totiž možné usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu. Celková investícia do projektu počas uplynulých dvoch ročníkov presiahla 2,7 milióna eur.Foto: LIDL“ zhodnotila, ktorá je partnerom projektu.Foto: LIDLVďaka predchádzajúcim edíciám projektu získalo mestský park už 10 miest a mestských častí. Počas prvého ročníka súťaže svoju Lidl Čistinku získali obyvatelia Rimavskej Soboty, Modry, Štúrova, Dolného Kubína a Komárna. V druhej edícii sa víťaznými mestami stali Veľký Meder, Levoča, Rožňava, Považská Bystrica a Košice – Dargovských hrdinov.Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl a Nadačným fondom Lidl v Centre pre filantropiu v spolupráci s Lidl Slovenská republika, s.r.o. Viac o Lidl Čistinkách sa dozviete na webe www.cistinka.lidl.sk