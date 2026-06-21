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Mestský park na Sihoti v Nitre ožil indickou kultúrou
V rámci bohatého kultúrneho, zábavného a športového programu boli pre návštevníkov festivalu pripravené koncerty, trhy, cvičenie jogy, ajurvéda, kriket, tanec, art zóna i standup comedy.
Autor TASR
Nitra 21. júna (TASR) - Celodenný program v ôsmich rôznych zónach zameraný na indickú kultúru ponúkol druhý ročník Indického festivalu Nitra. V Mestskom parku na Sihoti sa v nedeľu predstavili nielen indickí, ale aj ďalší zahraniční účastníci zo šiestich rôznych krajín, informoval organizátor podujatia Peter Greša. Festival podporilo mesto Nitra a Veľvyslanectvo Indickej republiky.
V rámci bohatého kultúrneho, zábavného a športového programu boli pre návštevníkov festivalu pripravené koncerty, trhy, cvičenie jogy, ajurvéda, kriket, tanec, art zóna i standup comedy. K dispozícii mali aj stánky a foodtrucky s indickým jedlom.
Oslavy Medzinárodného dňa jogy sa začali dopoludnia jej celodenným precvičovaním. Záujemcovia si mohli priamo v parku dopriať ajurvédsku masáž od dvoch rôznych ajurvédskych centier alebo tetovanie hennou v mehndi stane. Deti aj dospelí sa mali možnosť zapojiť do kriketového zápolenia s nitrianskym tímom Jaguar Land Rover Nitra a bratislavským tímom Friends XI Bratislava.
V rámci hudobných vystúpení sa na festivale predstavilo poľské duo Yugma Suryah, Dorota Nvotová & Band a kapela VAYU. DJ Puneet Dhiman predstavil elektronický mix indickej hudby s mantrami a dotykom západu, nechýbali ani tanečné skupiny predvádzajúce mix regionálnych indických tancov s moderným štýlom Bollywoodu.
V rámci bohatého kultúrneho, zábavného a športového programu boli pre návštevníkov festivalu pripravené koncerty, trhy, cvičenie jogy, ajurvéda, kriket, tanec, art zóna i standup comedy. K dispozícii mali aj stánky a foodtrucky s indickým jedlom.
Oslavy Medzinárodného dňa jogy sa začali dopoludnia jej celodenným precvičovaním. Záujemcovia si mohli priamo v parku dopriať ajurvédsku masáž od dvoch rôznych ajurvédskych centier alebo tetovanie hennou v mehndi stane. Deti aj dospelí sa mali možnosť zapojiť do kriketového zápolenia s nitrianskym tímom Jaguar Land Rover Nitra a bratislavským tímom Friends XI Bratislava.
V rámci hudobných vystúpení sa na festivale predstavilo poľské duo Yugma Suryah, Dorota Nvotová & Band a kapela VAYU. DJ Puneet Dhiman predstavil elektronický mix indickej hudby s mantrami a dotykom západu, nechýbali ani tanečné skupiny predvádzajúce mix regionálnych indických tancov s moderným štýlom Bollywoodu.