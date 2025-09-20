< sekcia Regióny
Mestský park v B. Bystrici obnovia, prinesie to aj novú zeleň
TASR
Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - Mestský park na Tajovského ulici v Banskej Bystrici obnovia. Prinesie to novú zeleň a priestor pre oddych i kultúru. Pred výstavbou však budú musieť vyrúbať približne polovicu chorých a nebezpečných stromov. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.
V súčasnosti sa v parku nachádza približne 800 stromov, z ktorých mnohé sú viac ako storočné. Dendrologický prieskum potvrdil, že polovica z nich predstavuje bezpečnostné riziko pre návštevníkov. „Park trpí nedostatkom novej výsadby, ktorá by postupne nahrádzala staré stromy. Preto bude efekt výrubov a následnej výsadby spočiatku dramatický,“ vysvetlila krajinná architektka Romana Černochová.
Predpokladaný termín začiatku výrubov je od konca novembra 2025. Počas prác park oplotia a na potrebný čas uzatvoria. Plán náhradnej výsadby počíta s tým, že namiesto odstránených stromov pribudne 540 nových. „Vysadia lipy, javory, buky či duby, ale aj magnólie a okrasné čerešne. Park doplní živý plot, nové kríky a trvalkové záhony,“ podotkla hovorkyňa.
Vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda uviedol, že po dokončení projektovej dokumentácie, ktorú aktuálne ukončujú, by sa stavebné práce mohli začať v roku 2026. Všetko bude podľa neho závisieť od plynulosti jednotlivých procesov verejného obstarávania na zhotoviteľa. Spomenul, že samospráva má šancu v budúcom roku získať financie na obnovu parku z európskych fondov.
Projekt obnovy parku vychádza z víťazného návrhu, z ateliéru Gulačová Šereš architekti. Ich krajinársko-architektonická štúdia podľa mesta rešpektuje historický charakter parku a zároveň prináša moderné riešenia. Primátor Ján Nosko povedal, že pribudnú zrekonštruované chodníky, oddych poskytnú lavičky, altánok a pribudne aj fontána. „Návštevníci si budú môcť zašportovať na obnovených multifunkčných ihriskách, tráviť čas s deťmi na novom ihrisku a v kaviarni, ktorá bude v priestore bývalých volejbalových šatní,“ vymenoval s tým, že pribudne aj nové osvetlenie. V parku ožije aj historický mýtny domček, kde si budú môcť návštevníci požičať knihu, deku či športové potreby.
