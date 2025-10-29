< sekcia Regióny
Mestský park v Banskej Bystrici ostáva zatvorený
Autor TASR
Banská Bystrica 29. októbra (TASR) - Mestský park na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, ktorý samospráva v piatok (24. 10.) pre nepriaznivé počasie do odvolania uzavrela, je pre verejnosť naďalej neprístupný. Pracovať sa už začalo na opätovnom dendrologickom posudku, ktorý zhodnotí stav tunajších stromov.
Nezávislý dendrologický posudok v týchto dňoch realizuje certifikovaný arborista v spolupráci so Záhradnými a rekreačnými službami mesta a autorkami pôvodného posudku. „Park ostáva uzatvorený až do odvolania, najneskôr do ukončenia odborného arboristického posúdenia prevádzkovej bezpečnosti drevín v parku a realizácie všetkých bezpečnostných opatrení, ktoré z neho vyplynú,“ doplnila pre TASR hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
K uzatvoreniu mestského parku na Tajovského ulici pristúpila banskobystrická samospráva v piatok podvečer pre nepriaznivú predpoveď počasia, meteorologické výstrahy a zlý zdravotný stav viacerých stromov. Park bol uzatvorený výstražnými tabuľami a páskami, na dodržiavanie obmedzení dohliada mestská polícia.
Opätovný dendrologický posudok stromov si mesto necháva vypracovať po výhradách odbornej organizácie arboristov ISA Slovensko, časti verejnosti i ďalších odborníkov a inštitúcií, ktorí nesúhlasia s pôvodným rozsahom plánovaného výrubu v mestskom parku. Samospráva v súvislosti s pripravovanou revitalizáciou parku najskôr požiadala o povolenie na výrub vyše 400 stromov v zlom zdravotnom stave, neskôr informovala, že odstráni iba kalamitné stromy, ktorých je približne 200. Finálny rozsah výrubu má byť spresnený na základe záverov z nezávislého dendrologického posudku.
