Mestský park vo Vrábľoch má prejsť obnovou, po ktorej bude pestrejší

Vráble 18. apríla (TASR) – Mestský park vo Vrábľoch by sa mal v budúcnosti zmeniť. Radnica pripravuje projekt jeho revitalizácie, po ktorej by mal byť krajší a pestrejší.



Celkové náklady na obnovu parku sú vyčíslené na takmer 160.000 eur. Podstatnú časť z tejto sumy chce magistrát získať formou nenávratného finančného príspevku v hodnote 150.000 eur. Cieľom projektu s názvom Revitalizácia biodiverzity mestského parku vo Vrábľoch je biologická obnova celého areálu. „Park v súčasnosti plní hlavne klimatickú a psychohygienickú funkciu, má však nízku biodiverzitnú hodnotu a malú rozmanitosť druhov,“ konštatuje sa v projekte.



Po revitalizácii parku by sa v ňom mal zachovať čo najväčší počet pôvodných drevín. Zároveň má z neho vzniknúť miestne biocentrum, ktoré poskytne útočisko nielen rastlinám, ale aj živočíchom. „V parku budú založené bylinné a kvetnaté plochy, vzniknú tu migračné koridory pre živočíchy, ktoré tu nájdu aj potravu a úkryt,“ informovala radnica.