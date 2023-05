Mestský podnik služieb Prešov bude slúžiť ako sociálny podnik

Prešov 4. mája (TASR) - Zjednotiť podporu zamestnanosti a riešiť viaceré témy v oblasti verejnoprospešných služieb má nový Mestský podnik služieb Prešov. Slúžiť bude ako sociálny podnik. Jeho vznik na ostatnom rokovaní zastupiteľstva schválili prešovskí mestskí poslanci. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.



Víziou nového podniku je zvyšovanie lokálnej zamestnanosti znevýhodnených skupín obyvateľstva a efektívne zabezpečovanie potrebných verejnoprospešných služieb na území mesta.



"Konečne sa podarilo založiť Mestský podnik služieb Prešov, ktorý prioritne zakladáme s cieľom, aby bol transformovaný na sociálny podnik. Bude, samozrejme, slúžiť mestu, no zároveň bude vďaka nemu pre nás možné zamestnávať znevýhodnené skupiny obyvateľov, akými sú zdravotne ťažko postihnutí, dlhodobo nezamestnaní, a umožniť im prístup na trh práce. Takto sa budú môcť realizovať v pracovnom prostredí, čo im pomôže jednak z hľadiska nadobúdania pracovných návykov a tiež celkového zlepšenia životnej úrovne," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.



Mestský podnik služieb Prešov musí podľa stanovených cieľov dosiahnuť pozitívny sociálny vplyv poskytovaním spoločensky prospešnej služby. Meranie tohto vplyvu bude dané percentom zamestnaných znevýhodnených osôb. Minimálne 30 percent zamestnaných budú znevýhodnené osoby. Podnik použije 100 percent vytvoreného kladného hospodárskeho výsledku po zdanení do jedného roka odo dňa schválenej riadnej účtovnej závierky na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je opäť pozitívny sociálny vplyv.



Mesto podľa Rácovej potrebuje komplexne riešiť viaceré témy týkajúce sa danej oblasti, a to napríklad opakované opravy a údržbu nebytových priestorov či priestorov mestských bytov a školských zariadení.



"Ďalej celoročnú starostlivosť o zeleň, čistiace práce a upratovacie práce, čistenie verejných priestranstiev, čistenie zastávok MHD, interiérov autobusov a trolejbusov a mnohé iné aktivity. Práve zriadením sociálneho podniku mesto Prešov zjednotí podporu zamestnanosti obyvateľov a vyrieši viaceré pálčivé témy v oblasti verejnoprospešných služieb," povedala Rácová.



Hlavným odberateľom poskytovaných služieb bude samotné mesto a tiež ním zriadené obchodné spoločnosti, v ktorých má svoj obchodný podiel. Budú to taktiež základné, materské a umelecké školy, zariadenia pre seniorov a podobne.