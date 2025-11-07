< sekcia Regióny
Mestský podnik služieb v Žarnovici disponuje novou technikou
Primátorka pripomenula, že mestská spoločnosť ponúka práce štiepkovačom, zametacím strojom a motorovým vysávačom na základe objednávky aj pre verejnosť v meste Žarnovica a v okolí.
Autor TASR
Žarnovica 7. novembra (TASR) - Mestský podnik služieb Žarnovica disponuje novou technikou. Primátorka Žarnovice Alena Kazimírová informovala, že na obstaranie techniky poskytlo mesto spoločnosti dotáciu vo výške 30.000 eur.
Ako uviedla Kazimírová na sociálnej sieti, mestská spoločnosť zakúpila nový kukavoz s nadstavbou, ktorý bude financovať formou lízingu, štiepkovač, zametacie zariadenie a motorový vysávač aj s potrubím. Spoločnosť podľa nej investovala aj do údržby existujúcej techniky.
