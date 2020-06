Mestský poslanec prišiel o mandát, rok nebol na zasadnutí

Púchov 29. júna (TASR) – Poslanec mestského zastupiteľstva v Púchove Roman Hvizdák prišiel o svoj mandát. Zanikol mu po tom, ako sa viac než rok nezúčastnil zasadnutia mestského zastupiteľstva. Hvizdák je dlhodobo práceneschopný.



Ako informovala primátorka Púchova Katarína Heneková, Hvizdák nevykonával funkciu poslanca mestského zastupiteľstva tak, ako mu to vyplývalo zo zákona o obecnom zriadení.



„Nezúčastňoval sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, komisií a orgánov, ktoré mesto má. Na zasadnutí zastupiteľstve nebol jeden rok, čo je štvrtina celého volebného obdobia,“ pripomenula Heneková s tým, že Hvizdák sa naposledy zúčastnil mestského zastupiteľstva v apríli minulého roku. Zákon o obecnom zriadení neberie do úvahy dôvody absencie na zastupiteľstvách.



Hvizdáka vystrieda v púchovskom mestskom parlamente prvý náhradník vo volebnom obvode, v ktorom on sám kandidoval. Jeho nástupcom je Marián Mišún (ĽSNS). Poslanecký sľub zložil na zasadnutí minulý týždeň. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj Hvizdákovu abdikáciu na postoch v dozorných radách troch mestských spoločností a odvolalo ho z komisií mestského zastupiteľstva a školských rád. O stanovisko sme požiadali aj dnes už bývalého poslanca Hvizdáka, vyjadriť sa odmietol.



Podľa hovorcu Združenia miesta a obcí Slovenska Michala Kaliňáka na Slovensku evidujú v tomto roku dva podobné prípady zániku mandátu poslancov z dôvodu pasivity. „Ak si poslanci boli vedomí, že nemôžu mandát vykonávať, serióznejšie by bolo, ak by sa mandátu vzdali a umožnili náhradníkovi, aby ho vykonával,“ uviedol Kaliňák.



Roman Hvizdák je zároveň aj poslancom Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, zasadnutí sa rovnako nezúčastňuje. V prípade postu poslanca samosprávneho kraja mu však strata mandátu nehrozí, zákon na ňu nepamätá.



„Takéto pravidlo prísne k obecným a mestským zastupiteľstvám, neexistuje vo vzťahu k samosprávnym krajom. Tu sa ukazuje, že ak samospráva má byť dôveryhodná a zrozumiteľná, je asi najvyšší čas, aby na Slovensku existoval jeden balík komunálnej legislatívy, ktorá bude úplne rovnaká pre dediny, mestá, ale i samosprávne kraje,“ zdôraznil Kaliňák.