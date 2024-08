VIDEO: Mestský rozvoj prechádza od septembra pod rezort investícií

Prešov 23. augusta (TASR) - Kompetencie v oblasti mestského rozvoja prejdú v súvislosti so zmenou kompetenčného zákona od 1. septembra z Ministerstva dopravy SR pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. O nových kompetenciách v oblasti mestského rozvoja, ako aj o centrách zdieľaných služieb diskutujú v piatok v Prešove s predstaviteľmi samospráv minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) a štátny tajomník Michal Kaliňák. Rezort v tejto súvislosti pripravuje viaceré výzvy.



"O mestskom rozvoji sa hovorí dlhé roky a som rád, že teraz prechádzame od akademických debát k reálnej koordinácii, aj politickej, z úrovne nášho ministerstva," uviedol Raši.



Aktivity budú podľa jeho slov smerovať k analýze bariér, zhodnocovaniu nevyužívaných, opustených, respektíve zanedbaných území v mestách. "Chcem preto informovať o dvoch výzvach, ktoré plánujeme vyhlásiť ešte do konca tohto roka na riešenie problematiky takzvaných brownfieldov, teda nevyužívaných miest v mestách. Jedna výzva bude určená priamo pre regionálne centrá MIRRI SR na personálne a odborné kapacity, ktoré budú mapovať takéto územia. Druhá bude určená na pilotné opatrenia, ktoré budú v jednom projekte zlučovať odstránenie záťaží, respektíve rekultiváciu týchto zanedbaných území a ich transformáciu na nové využitie. Na obidve výzvy je vyčlenených viac ako 20 miliónov eur," informoval minister investícií.







Ako priblížil, stará priemyselná hala sa tak môže zmeniť na miesto pre galériu alebo pre divadlo či koncerty. Zo starého plechového hangáru sa môže stať centrum voľného času pre deti alebo zo starej mýtnice moderné informačné turistické centrum.



"Minulý rok, 22. decembra, sme zaviedli jedinečný systém na Slovensku, keď každú výzvu, ktorá sa zverejňuje, dáme najskôr na pripomienkovanie územiu, nech si samosprávy povedia, aké parametre má mať výzva, aby mohli peniaze čerpať. Dnešok je presne toho dôkazom. Ideme nastaviť výzvu a nech si samosprávy povedia, na čo chcú peniaze využiť, ak vedia, že na ich území sú chátrajúce budovy, na čo využijú peniaze vo vzťahu k budovaniu kancelárií a aké pozície chcú, aby boli súčasťou centier zdieľaných služieb," povedal Kaliňák. Na túto výzvu je podľa rezortu vyčlenených 30 miliónov eur.



"Problematika nevyužívaných nehnuteľností či priemyselných zón bola doteraz dlhodobo riešená pomerne okrajovo a často to súvisí s útlmom tradičných odvetví, ktoré sú typické pre jednotlivé regióny. Konečným cieľom je ich efektívne, hospodárne a udržateľné užívanie, ktoré podporí konkurencieschopnosť, najmä regionálnu, ale tým aj celonárodnú ekonomiku," doplnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kamil Šaško.