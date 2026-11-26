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Mestský súd Bratislava II získal po obnove modernejšie priestory
Stavebné práce realizovali počas plnej prevádzky súdu, čo si vyžadovalo koordináciu a úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Komplexná obnova vnútorných aj vonkajších priestorov a investícia vo výške 5,5 milióna eur premenili na modernejšie a komfortnejšie priestory budovu Mestského súdu Bratislava II. Zrekonštruovaný objekt slávnostne uviedol do prevádzky minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
„Modernizáciou prešli pojednávacie miestnosti, pracovné priestory zamestnancov, sociálne zázemie aj technické zariadenia. Súčasťou projektu bolo tiež zavedenie nových bezpečnostných a informačných systémov, modernizácia výťahu a úprava parkoviska,“ vysvetlil minister. „Realizované opatrenia znamenajú úsporu energie na úrovni takmer 39 percent,“ dodal.
Priznal, že modernizácia ho obzvlášť teší v prípade súdu, ktorý sa venuje rodinnoprávnej agende. „Práve pri rozhodovaní o citlivých rodinných záležitostiach je dôležité vytvárať dôstojné a primerané prostredie nielen pre dospelých, ale aj pre deti, ktorých sa tieto konania dotýkajú,“ dodal minister.
Význam európskej podpory pri obnove justičnej infraštruktúry a použité prostriedky z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, vyzdvihol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. „Aj tento projekt ukazuje skutočný význam európskej solidarity - jej výsledkom nie sú len investície do infraštruktúry, ale aj vytváranie dôstojnejších podmienok pre súdy, ktoré sú hlavným garantom právneho štátu a demokratických hodnôt, na ktorých je založená Európska únia,“ povedal Stano.
Stavebné práce realizovali počas plnej prevádzky súdu, čo si vyžadovalo koordináciu a úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných. Napriek náročným podmienkam sa projekt podarilo dokončiť v stanovenom termíne.
„Modernizáciou prešli pojednávacie miestnosti, pracovné priestory zamestnancov, sociálne zázemie aj technické zariadenia. Súčasťou projektu bolo tiež zavedenie nových bezpečnostných a informačných systémov, modernizácia výťahu a úprava parkoviska,“ vysvetlil minister. „Realizované opatrenia znamenajú úsporu energie na úrovni takmer 39 percent,“ dodal.
Priznal, že modernizácia ho obzvlášť teší v prípade súdu, ktorý sa venuje rodinnoprávnej agende. „Práve pri rozhodovaní o citlivých rodinných záležitostiach je dôležité vytvárať dôstojné a primerané prostredie nielen pre dospelých, ale aj pre deti, ktorých sa tieto konania dotýkajú,“ dodal minister.
Význam európskej podpory pri obnove justičnej infraštruktúry a použité prostriedky z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, vyzdvihol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. „Aj tento projekt ukazuje skutočný význam európskej solidarity - jej výsledkom nie sú len investície do infraštruktúry, ale aj vytváranie dôstojnejších podmienok pre súdy, ktoré sú hlavným garantom právneho štátu a demokratických hodnôt, na ktorých je založená Európska únia,“ povedal Stano.
Stavebné práce realizovali počas plnej prevádzky súdu, čo si vyžadovalo koordináciu a úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných. Napriek náročným podmienkam sa projekt podarilo dokončiť v stanovenom termíne.