Mestský úrad a radnica v Trnave budú v pondelok zatvorené
Trnava 13. novembra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Trnave, radnica a mestské organizácie s výnimkou zariadení poskytujúcich nepretržité služby budú v pondelok 17. novembra zatvorené. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
„Sedemnásty november si ako samospráva symbolicky uctíme pracovným voľnom na všetkých pracoviskách, kde je to možné. Vnímame to ako dôležité gesto na podporu demokracie, občianskej odvahy a zodpovednosti za budúcnosť krajiny,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.
Čo sa týka škôl, podľa aktuálnych informácií budú 17. novembra v Trnave zatvorené všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta okrem Základnej školy s materskou školou na Spartakovskej ulici. Otvorené ostávajú tiež materské školy na Spartakovskej 5, 6 a 10, Narcisovej 2 a Vančurovej 38.
Situácia sa však ešte môže podľa samosprávy zmeniť, pretože zamestnanci škôl majú stále možnosť požiadať o voľno v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy. „Riaditeľom sme odporučili školy zatvoriť, avšak rozhodnutie bolo na nich, nie je to kompetencia zriaďovateľa,“ spresnil primátor.
Zamestnancov mesta o zatvorení pracovísk počas 17. novembra informovala prednostka MsÚ Katarína Koncošová. „Tento deň je dôležitou pripomienkou hodnôt, na ktorých stojí aj naša spoločnosť - slobody, úcty k jednotlivcovi, možnosti otvorene vyjadrovať názory a podieľať sa na formovaní spoločnosti. Vážiť si slobodu znamená chrániť priestor na dôstojnú prácu, férové vzťahy a ľudský prístup v každej oblasti života,“ zdôraznila.
