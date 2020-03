Mestský úrad aj detské ihriská sú v Hlohovci zatvorené

Hlohovec 17. marca (TASR) - Mestský úrad v Hlohovci upravuje režim fungovania a od 17. marca až do odvolania bude zatvorený. Mesto tak reaguje na vývoj situácie s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku. TASR o tom informovala referentka pre komunikáciu mesta Hlohovec Zuzana Hrinková Siebenstichová.



V obmedzenom režime budú zabezpečené iba služby pokladnice a podateľne. Matričný úrad zabezpečuje iba agendu zápisov narodení, manželstiev a úmrtí. Termín si treba dohodnúť telefonicky vopred na číslach 033 7368 231 alebo 0907 180 773.



Úhrady poplatkov môžu občania realizovať bezhotovostným prevodom na účet mesta. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente mesta, ktorý im bol doručený, môžu použiť ktorýkoľvek z účtov mesta s uvedením svojho variabilného symbolu. Ostatné záležitosti môžu občania vybaviť emailom, prípadne telefonicky.



Mesto uzatvára všetky detské ihriská vrátane tých v školských areáloch až do odvolania. Vstup do budovy polikliniky, ako aj do vozidiel mestskej hromadnej dopravy je nariadený iba v rúškach, respektíve s inou alternatívnou ochranou nosa a úst. Krízový štáb mesta verejnosť informuje, že smútočné obrady sa budú konať mimo obradnej siene, teda výlučne vo vonkajších priestoroch.